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  4. İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

19.01.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Cinsel içerikli görüntüleri para karşılığında sattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların arasında bir de beyin cerrahı çıktı. Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi.

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

Cinsel içerikli görüntüleri para karşılığında sattıkları belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 22 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu öğrenildi.

44 KİŞİYE GÖZALTI

İstanbul'da, cinsel içerikli görüntüleri Telegram'da kurdukları "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" isimli sohbet gruplarından satan, yayan ve paylaşan 44 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi.

gözalt

10-30 TL ARASINDA SATIYORLAR

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 22 ilde Özel Harekat destekli baskınlarında gözaltına alınan şüphelilerin, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren görüntüleri 10-30 lira arasında sattığı belirlendi.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirildi.

BEYİN CERRAHI ÇIKTI

Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü.

Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i kamu görevlisi 9'u tutuklandı. Beyin cerrahının da aralarında olduğu 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul Şanlıurfa
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