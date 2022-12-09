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İş arkadaşları sesini duydu! Karşılaştıkları manzarayla şoke oldular: 1 ölü

09.12.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir inşaatta çalışan 39 yaşındaki Mustafa Kemal İlboğazlı, akşam saatlerinde asansör boşluğuna düştü. Sesi duyan iş arkadaşlar hemen olay yerine geldi. Gördükleri manzara karşısında şoke olan çalışanlar hemen ekiplere haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu boşluktan çıkarılan İlboğazlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İş arkadaşları sesini duydu! Karşılaştıkları manzarayla şoke oldular: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Mustafa Kemal İlboğazlı (39), hayatını kaybetti.

İŞ ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Olay, akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Kemal İlboğazlı, çalıştığı inşaatta dolaşırken asansör boşluğuna düştü. Sesi duyan iş arkadaşları, İlboğazlı’yı yerde hareketsiz yatar halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılan İlboğazlı’nın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İlboğazlı’nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)

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