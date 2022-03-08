İş arkadaşları şikayet edince işinden kovuldu! Şimdi OnlyFans’ta servet kazanıyor

OnlyFans modeli Annabella Knight, toplumsal olarak sosyal medyada içerik üretenlere sert bir tavır gösterildiğini belirtti. OnlyFans modeli patronu hesabını keşfettikten sonra pazarlama işinden kovulduğunu iddia etti. Kovulma nedeni olarak ise iş arkadaşlarından birinin gizlice hesabını abone olmasını gösterdi. Annabella Knight, OnlyFans hesabında ürettiği içerikler sayesinde aylık kazancının 3 katına çıktığını ifade ederken işinden ayrıldığı için pişman olmadığını dile getirdi.

EV ALMAK İÇİN PARA BİRİKTİRİYORDU

Avustralya’da yaşayan 25 yaşındaki Annabella Knight, kurumsal bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışıyordu. Ev almak için para biriktirmek amacıyla 2020 yılının Eylül ayında OnlyFans hesabı kuran Knight, bir ay içinde binlerce sterlin kazandı. Bundan sonraki 18 aylık süreçte tam zamanlı işinin yanında OnlyFans hesabını da yürüten Knight, hesabının işten kovulmasına neden olduğunu söyleyerek işten çıkartılma sürecinden bahsetti.

Knight, “İşten çıkartılacağım sabah başka bir yan işim olup olmadığı soruldu. Yöneticimin vergiden düşürülebilir parekende bir yan işten söz ettiğini varsayarak ‘Hayır’ dedim. Ayrıca OnlyFans'ımı nasıl bulduğunu da düşünemedim çünkü o aşamada tamamen aranamaz durumdaydı ve hayranlarımı yaklaşık bir yıldır oturdukları yerde 1.000 civarında sınırlamıştım. Bana kendimi açıklama fırsatı vermeyen bir e-posta gönderildi. Görevime son vermeyi hak ettiğimi düşündüler ve bunu bütün nedenleriyle yazarak işimden ayrılmamı istediler” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Annabelle'e göre, kovulmasının nedenleri arasında "pornografik görüntüler içeren çevrimiçi bir sitede" içerik yayınlamanın yanı sıra işvereninin onayı olmadan bir iş yürütmesi ve yan konserleri olmadığını "yanlış bir şekilde tavsiye etmesi" de dahil olmak üzere üç neden vardı. Fenomen isim iş arkadaşlarından birinin aynı zamanda abonesi olduğuna ve patronuna durumu anlattığına inanıyor. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan açıklama binlerce yorum ve beğeni topladı.



