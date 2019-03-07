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İş arkadaşlarını zehirleyen sanığa ömür boyu hapis

07.03.2019 23:37 | Son Güncelleme

Almanya'da iş arkadaşlarını zehirleyen sanığa ömür boyu hapis cezası verildi.

İş arkadaşlarını zehirleyen sanığa ömür boyu hapis

Dava boyunca sessizliğini koruyan sanığın kararı temyize taşıması bekleniyor.Almanya'da iş arkadaşlarının sandviçlerine zehirli madde koyan 57 yaşındaki Klaus O. ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanık, Bielefeld'deki Eyalet Mahkemesi tarafından cinayete teşebbüs ve adam yaralamadan suçlu bulundu.

Alman haber ajansı dpa, hakim Georg Zimmermann'ın kamuya tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sanığın ömürboyu hapis cezasının ardından da serbest bırakılmaması yönünde karar aldığını bildirdi. Almanya'da ömürboyu hapis cezasına çarpıtırılan bir mahkum 15 yılın ardından şartlı tahliye talebinde bulunabiliyor. Sanığın kararı temyize taşıması bekleniyor.

Soruşturma, Klaus O.'nun 2015 ile 2018 yılları arasında üç kişinin sandviçlerine cıva ve kurşun asetat tozu gibi maddeler karıştırarak yavaş yavaş zehirledğini ortaya koymuştu. Schloss Holte-Stukenbrock kasabasında yaşanan olay, sanığın iş arkadaşlarının sandviçine şüpheli bir toz karıştırırken güvenlik kameraları tarafından kayda alınması ile aydınlatılmıştı.

Olay sonucu iki kişi ciddi böbrek sorunları yaşarken, bir kişi de beyninde gerçekleşen onarılmaz hasar nedeniyle bitkisel hayata girmişti. Aynı iş yerinde son 18 yılda gerçekleşen 21 ölüm vakası 15 kişilik cinayet masası heyeti tarafından incelemeye alınmıştı.

Polis, şüpheliyi gözaltında aldıktan sonra evinde yaptığı aramada zehir karışımlarında kullanılan cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulmuştu.

Amacı deney yapmak mıydı?

Klaus O.'nun iş arkadaşlarını neden zehirlediğine ilişkin bilgi, yargılama sürecinde tutukluluğu sırasında kendisi ile görüşen psikologu tarafından verildi. Psikolog, sanığın bir bilim adamı gibi toksik maddeleri denemek ve bu maddelerin insanlar üzerinde nasıl bir etki yarattığını gözlemlemek amacıyla bu suçu işlediğini söylemişti. Mahkemede ifade veren psikolog, "Bende domuzlar üzerinde maddeleri test eden bir bilim insanı izlenimi bıraktı" demişti. Ancak, Klaus duruşma boyunca sessizliğini korumuştu.

DW/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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