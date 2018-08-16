İş arkadaşlarının incelediği tabancanın ateş almasıyla vurulup öldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, Mehmet Erkan Y. (33) ile Turgay O.'nun (33) incelediği tabancanın ateş alması sonucu vurulan iş arkadaşları Cemal Bancıoğlu, yaşamını yitirdi.

Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki beton santralinde çalışan Mehmet Erkan Y. ve Turgay O.'nun, sabah saatlerinde, müdüriyet odasında inceledikleri tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, odanın tahta kapısını delip, bankta oturan iş arkadaşları Cemal Bancıoğlu'na isabet etti. Göğsünden vurulan Bancıoğlu, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bancıoğlu, ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bancıoğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cemal Bancıoğu'nun cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Erkan Y. ve Turgay O., gözaltına alındı.



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