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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:49 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebiha Bali (84), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.  Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Sebiha Bali, 10 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bali için memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazına; Vali Davut Gül, CHP'li Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Kaymakamı İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün ile iş insanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Bali ailesi ile çok sayıda kişi katıldı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, toprağa verildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebiha Bali (84), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Sebiha Bali, 10 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bali için memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazına; Vali Davut Gül, CHP'li Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Kaymakamı İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün ile iş insanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Bali ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. İlçe Müftü Vekili Mustafa Tunceli'nin kıldırdığı namazın ardından Sebiha Bali'nin cenazesi, İslahiye Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, toprağa verildiİş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, toprağa verildiİş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, toprağa verildiİş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, toprağa verildi

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