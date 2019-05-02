"İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi" açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir ülkede güçlü ekonomiden bahsetmek istiyorsanız paydaşların ne kadar güçlü olduğunu değerlendirmekle işe başlarsınız. 2001'den sonra İş Bankası'nın bankacılık sektöründeki dönüşümde öncü olarak krizin yıkıcı etkilerinden sıyrılıp daha da güçlendiğini ve bankacılık sektörünün izlemesi gerektiği stratejik yolu büyük bir başarıyla katettiğini gördük." dedi.

Bakan Ersoy, "İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun hemen ardından ekonomik bağımsızlığa giden yolda ilk ve en büyük adımlardan olan İş Bankası'nın tarihe ışık tutacak çok değerli bir eserini hizmete açtıklarını söyledi.

2001 krizini hatırlatan Ersoy, "Daha üzerinden 20 yıl geçmedi, Türkiye sağlam ve güçlü bir bankacılık sisteminden yoksun olunduğunda krizlerin yıkıcı etkisinin ne denli büyüyebildiğini 2001'de bizzat tecrübe etti. Milletimiz, o ağır bedellerin ödendiği günlerden bugünlere nasıl gelindiğini gayet iyi bilmektedir ve aynı trajedilerin yaşanmaması için bu milli hafızayı canlı tutmak hepimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.