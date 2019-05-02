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"İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Bir ülkede güçlü ekonomiden bahsetmek istiyorsanız paydaşların ne kadar güçlü olduğunu değerlendirmekle işe başlarsınız. 2001'den sonra İş Bankası'nın bankacılık sektöründeki dönüşümde öncü olarak krizin yıkıcı etkilerinden sıyrılıp daha da güçlendiğini ve bankacılık sektörünün izlemesi gerektiği stratejik yolu büyük bir başarıyla katettiğini gördük" - "Türkiye, sağlam ve güçlü bir bankacılık sisteminden yoksun olunduğunda, krizlerin yıkıcı etkisinin ne denli büyüyebildiğini 2001'de bizzat tecrübe etti. Milletimiz o ağır bedellerin ödendiği günlerden bugünlere nasıl gelindiğini gayet iyi bilmektedir ve aynı trajedilerin yaşanmaması için bu milli hafızayı canlı tutmak hepimizin görevidir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir ülkede güçlü ekonomiden bahsetmek istiyorsanız paydaşların ne kadar güçlü olduğunu değerlendirmekle işe başlarsınız. 2001'den sonra İş Bankası'nın bankacılık sektöründeki dönüşümde öncü olarak krizin yıkıcı etkilerinden sıyrılıp daha da güçlendiğini ve bankacılık sektörünün izlemesi gerektiği stratejik yolu büyük bir başarıyla katettiğini gördük." dedi.

Bakan Ersoy, "İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun hemen ardından ekonomik bağımsızlığa giden yolda ilk ve en büyük adımlardan olan İş Bankası'nın tarihe ışık tutacak çok değerli bir eserini hizmete açtıklarını söyledi.

2001 krizini hatırlatan Ersoy, "Daha üzerinden 20 yıl geçmedi, Türkiye sağlam ve güçlü bir bankacılık sisteminden yoksun olunduğunda krizlerin yıkıcı etkisinin ne denli büyüyebildiğini 2001'de bizzat tecrübe etti. Milletimiz, o ağır bedellerin ödendiği günlerden bugünlere nasıl gelindiğini gayet iyi bilmektedir ve aynı trajedilerin yaşanmaması için bu milli hafızayı canlı tutmak hepimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, müzenin bu anlamda büyük bir ihtiyaca cevap verirken, aynı zamanda ciddi bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayarak, "Bir ülkede güçlü ekonomiden bahsetmek istiyorsanız paydaşların ne kadar güçlü olduğunu değerlendirmekle işe başlarsınız. 2001'den sonra İş Bankası'nın bankacılık sektöründeki dönüşümde öncü olarak krizin yıkıcı etkilerinden sıyrılıp daha da güçlendiğini ve bankacılık sektörünün izlemesi gerektiği stratejik yolu büyük bir başarıyla katettiğini gördük." dedi.

Turizmde yeni bir anlayışla farklı bir yola girildiğini ifade eden Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk kez turizmin stratejik sektör ilan edildiğini anımsattı.

Bunun ülkenin gelişmesinde büyük bir rol oynadıklarının ve büyük bir sorumluluk altına girdiklerinin göstergesi olduğunu belirten Ersoy, "İnanıyorum ki turizmde 2023 hedeflerine ulaşıp ülkemizin iktisadi bağımsızlığında lokomotif görevi üstlenen bir başarıyı el birliğiyle birlikte başaracağız." diye konuştu.

İş Bankası'nın sadece iktisadi yönüyle değerlendirilmesinin eksik olacağının altını çizen Ersoy, müzenin İş Bankası'nın toplumsal sorumluluk noktasında yazdığı tarihi, gözler önüne serdiğini, kültür yayınları mağazası, öğrenci atölyesi, sanat galerisi ve sergi salonuyla bugün ve gelecekte de sorumluluklarının arkasında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Yayıncılıktan sanat etkinliklerine uzanan muazzam bir sosyal kurum kimliği oluşturdunuz. Sponsorluklarla, sosyal projelerle kültür ve sanat hayatımıza büyük renkler kazandırırken, sanatçılarımızın ve yeni yetişmekte olan nesillerin hayatına dokunmayı da başardınız. Sadece İş Bankası kimliğiyle de değil, iştiraklerinizle attığınız adımlar takdiri hak ediyor."

Hem turizm hem kültür noktasında çok önemsediği arkeolojiye verilen sponsorluk desteğini de yürekten alkışladığını belirten Ersoy, "Zeugma'da, Patara'da bu arkeolojik değerlere sahip çıktınız. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin iş birliğiyle kurduğumuz ülkemizin ilk bilimsel sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu, laboratuvarıyla hem gençlerimizin eğitimini hem de kültürel değerlerimizin korunmasına ciddi bir fayda sağladınız." dedi.

Konuşmasının ardından müzeyi gezen Bakan Ersoy'a müzenin sembolik anahtarı takdim edildi.

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açılış İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi" Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy

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