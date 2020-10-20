İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları

Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşım ile sürdürülebilir değer yaratan, geleceğin bankası olmayı amaçlayan İş Bankası; cumhuriyetin ilk ulusal bankası olmasının verdiği sorumlulukla hizmet ediyor. İş Bankası’nın büyüyen ailesinin bir parçası olan her müşteri, İş Bankası iletişim bilgilerine ihtiyaç duyuyor. Hizmet kalitesinde müşterilerin ihtiyaçlarını ve günün teknolojisini yakından takip eden İş Bankası iletişim numarası bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte, İş Bankası iletişim telefonu, genel müdürlük ve sosyal medya hesaplarına ait bilgiler…

İş Bankası İletişim Bilgileri

İş Bankası’nın bireysel ve kurumsal bütün müşterilerinin internet ve telefon bankacılığında ihtiyaç duyduğu iletişim kanalları, iletişim numaraları için bu yazıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

İş Bankası Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

İş Bankası müşterilerinin bankanın şube ve ATM’lerine gitmeden bankacılık işlemlerini halletmesinin en rahat yollarından biri müşteri hizmetlerine ulaşmaktır. Daha hızlı ve daha konforlu bir hizmet sunan telefon bankacılığıyla, İş Bankası’yla olan işlemlerinizi gerçekleştirebilir, İş Bankası hizmetleri hakkında bilgi alabilir, kayıp/çalıntı kart bildiriminde bulunabilir, şikayet ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz. İş Bankası iletişim 444 ile başlayan bir numarayla sağlanmıyor. Aşağıdaki iletişim numaralarını arayabilirsiniz: