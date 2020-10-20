İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları

Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşım ile sürdürülebilir değer yaratan, geleceğin bankası olmayı amaçlayan İş Bankası; cumhuriyetin ilk ulusal bankası olmasının verdiği sorumlulukla hizmet ediyor. İş Bankası’nın büyüyen ailesinin bir parçası olan her müşteri, İş Bankası iletişim bilgilerine ihtiyaç duyuyor. Hizmet kalitesinde müşterilerin ihtiyaçlarını ve günün teknolojisini yakından takip eden İş Bankası iletişim numarası bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte, İş Bankası iletişim telefonu, genel müdürlük ve sosyal medya hesaplarına ait bilgiler…
İş Bankası’nın bireysel ve kurumsal bütün müşterilerinin internet ve telefon bankacılığında ihtiyaç duyduğu iletişim kanalları, iletişim numaraları için bu yazıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.
İş Bankası müşterilerinin bankanın şube ve ATM’lerine gitmeden bankacılık işlemlerini halletmesinin en rahat yollarından biri müşteri hizmetlerine ulaşmaktır. Daha hızlı ve daha konforlu bir hizmet sunan telefon bankacılığıyla, İş Bankası’yla olan işlemlerinizi gerçekleştirebilir, İş Bankası hizmetleri hakkında bilgi alabilir, kayıp/çalıntı kart bildiriminde bulunabilir, şikayet ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz. İş Bankası iletişim 444 ile başlayan bir numarayla sağlanmıyor. Aşağıdaki iletişim numaralarını arayabilirsiniz:
7 gün 24 saat hizmetinizde olan İş Bankası müşteri hizmetleri no: 0850 724 0 724
Telefon şubesinde kendinizi dört şekilde tanıtabilirsiniz;
Müşteri numaranızı, müşteri şifrenizi veya ticari şifrenizi tuşlayarak,
16 haneli bankamatik kartı numaranızı kart şifrenizle beraber tuşlayarak,
16 haneli kredi kartı numaranızı kart şifrenizle beraber tuşlayarak,
İş Bankası genel müdürlüğüyle iletişime geçmek isteyen kullanıcılar için iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Genel Müdürlük Adresi: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul
Telefon: 0850 724 0 724
Türkiye İş Bankası’nı sosyal medyada takip etmek için YouTube üzerinden Türkiye İş Bankası adıyla; Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden ise isbankasi kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.
İş Bankası internet bankacılığından yararlanmak için isbank.com.tr adresini kullanabilirsiniz. İş Bankası internet bankacılığı ile müşteri temsilcisine bağlanmadan aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Bireysel ve ticari işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Krediler ve kart hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
Kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz.
Sigorta ve emeklilik hakkında bilgi alabilirsiniz.
Her türlü ödemenizi ve para transferini gerçekleştirebilirsiniz.
İş Bankası ürünleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Güncel döviz kurlarını takip edebilirsiniz.
Adresinize en yakın şube ve ATM’leri bulabilirsiniz.
İş Bank iletişim formunu doldurarak soru/istek, öneri/görüş ve sorunlarınızı dile getirebilirsiniz. İş Bankası iletişim mail adresi için de aynı iletişim formu kullanılıyor. İletişim formu linki için TIKLAYINIZ!
İş Bankası’nın mobil bankacılık uygulaması İşCep’i indirerek birçok bankacılık işlemini bulunduğunuz yerden hızla ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. İşCep ile ticari işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Google Play Store ya da App Store üzerinden veya aşağıdaki bağlantı üzerinden uygulamayı cep telefonunuza hemen indirebilirsiniz. İşCep'i cihazınıza yükledikten sonra birçok işlemi son derece konforlu ve rahat bir şekilde internet üzerinden tamamlayabilirsiniz.
İşCep uygulamasını indirmek için TIKLAYINIZ!
Çiftçi müşterilerini de unutmayan İş Bankası, onlara özel bir mobil uygulama geliştirmiştir. İmeceMobil'i App Store veya Google Play Store üzerinden indirerek çiftçilerin ihtiyaç duyduğu bütün bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkün.
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