Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine dikkat çekmesinin ardından bankanın borsadaki hisselerinde düşüş yaşandı.
Konuyla ilgili olarak İş Bankası tarafından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Türkiye’nin milli sermayesi olarak, üstlendiği sorumluluğun bilincini faaliyetleri ile daima ortaya koyan İş Bankası siyaset malzemesi yapılamayacak önemde bir kuruluş olup, özellikle ülkemizin yoğun ve hassas gündemi içinde tüm değerlendirmelerin bu önem çerçevesinde yapılması milli menfaat meselesidir” denildi.
Banka açıklamasında, “Bankaların güven müesseseleri olduğunu, bu güvenin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunmasının bankalarımızdan ziyade milli ekonomimiz açısından önem taşıdığını kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız” ifadeleri kullanıldı.
Bankadaki Atatürk hisselerinin yüzde 28,09 olduğu vurgulanan açıklamada, “Türkiye İş Bankası, sermaye yapısı gereğince Atatürk hisselerini temsilen Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerin kim olduğu ya da kim tarafından aday gösterildiğinden bağımsız olarak, olağan ticari faaliyetlerini tarihi boyunca olduğu gibi kanunlara, mevzuata, ticari prensipler ve kuruluş misyonuna uygun olarak devam ettirmektedir” denildi.
Kılıçdaroğlu: “Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine herkesin saygı duyması lazım”
Erdoğan’ın sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, “Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar. Biz beş kuruş para almayız o para Türk Dil Kurumu’na, Türk Tarih Kurumu’na gider. Çünkü Atatürk’ün vasiyeti böyle. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Kenan Evren ve arkadaşları darbe sonrası Atatürk’ün hisselerini hazineye devretmişlerdi. Ve o süreçte dava açıldı ve biz davayı kazandık. Erdoğan önce hukuki sürece bir baksın. Ondan sonra karar versin. Türkiye’nin banisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine herkesin saygı duyması lazım” dedi.
Kılıçdaroğlu, İş Bankası yönetiminde bulunan CHP’li üyelerin bankacılık işlerine karışmadığını da vurguladı.
Erdoğan: “CHP’nin hisseleri Hazine’ye devredilmeli”
İş Bankası’yla ilgili tartışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basına yansıyan açıklamalarının ardından başladı.
Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredilmesi gerektiğini savunmuş, “Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer” demişti.
Cumhurbaşkanı, “CHP, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım” İfadelerini kullanmıştı.
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı
Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı
Gergin bekleyiş başladı! İki ülke arasındaki 'dostluk anlaşması' sonlandırıldı
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia
Meyveye iğne terörü devam ediyor! Dün çilek bugün muz...
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum