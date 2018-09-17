Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine dikkat çekmesinin ardından bankanın borsadaki hisselerinde düşüş yaşandı.

Konuyla ilgili olarak İş Bankası tarafından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Türkiye’nin milli sermayesi olarak, üstlendiği sorumluluğun bilincini faaliyetleri ile daima ortaya koyan İş Bankası siyaset malzemesi yapılamayacak önemde bir kuruluş olup, özellikle ülkemizin yoğun ve hassas gündemi içinde tüm değerlendirmelerin bu önem çerçevesinde yapılması milli menfaat meselesidir” denildi.

Banka açıklamasında, “Bankaların güven müesseseleri olduğunu, bu güvenin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunmasının bankalarımızdan ziyade milli ekonomimiz açısından önem taşıdığını kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Bankadaki Atatürk hisselerinin yüzde 28,09 olduğu vurgulanan açıklamada, “Türkiye İş Bankası, sermaye yapısı gereğince Atatürk hisselerini temsilen Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerin kim olduğu ya da kim tarafından aday gösterildiğinden bağımsız olarak, olağan ticari faaliyetlerini tarihi boyunca olduğu gibi kanunlara, mevzuata, ticari prensipler ve kuruluş misyonuna uygun olarak devam ettirmektedir” denildi.