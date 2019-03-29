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İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince, görevinden ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

Özince, 31 Mart 2019 itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, 31 Mart 2019 itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın bugün İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ersin Özince'nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sezgin Yılmaz'ın seçilmesine karar verildiği bildirildi.

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