İş Bankası’ndaki Atatürk Hisseleri Erdoğan'ın Gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Bankası’ndaki Atatürk vasiyeti olan Cumhuriyet Halk Partisi hisselerinin Hazine’ye devrini bir kez daha gündeme getirdi. AK Parti’nin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in vereceği kararla CHP hisselerinin Hazine’ye tahsis edileceğini söyledi; CHP tarafından bankaya gönderilen üyeler eliyle yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. Erdoğan, “İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile % 28 yine devredilecektir. Niye? Milletin malı. Hazine’nin malı. CHP oradan para almıyormuş. O dört yönetici niye oradalar. Niçin el kaldırıyorlar, indiriyorlar. Bu tarihi yanlışı da yolsuzlukların önünü keseceğiz” dedi. Erdoğan’ın sözlerinin ardından İş Bankası hisseleri düştü

Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları sonrası Borsa İstanbul’da işlem gören İş Bankası C hisseleri %5,5 civarında değer kaybetti. Güne 5,83’ten başlayan hisseler, 5,96’yı gördükten sonra 16.00 itibariyle 5,44’den işlem görüyordu. Atatürk’ün vasiyeti uyarınca hisselerini CHP temsil ediyor, Atatürk hisselerinden CHP temettü geliri elde etmiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti uyarınca temettü ödemeleri vasiyetname hükümleri ve yasal mevzuat çerçevesinde Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği hisseleri temsil etmek üzere CHP Genel Başkanları, banka yönetim kurulunda üç temsilci bulunduruyor. Daha önce kendisi de İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu dönemde yönetim kurulunda görevlendirdiği üç isim, eski Samsun milletvekili Murat Karayalçın, eski İstanbul milletvekili Müslim Sarı ve eski İzmir milletvekili Rahmi Aşkın Türeli. CHP’li Muharrem Erkek: “İş Bankası’nı önce Hazine’ye oradan Varlık Fonu’na ve Katarlılara aktarmak istiyorlar”

Erdoğan’ın sözleri hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grubu’nda yaptığı konuşmada yorum yapmadı. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri tartışılmasının bile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vasiyetine ve iradesine büyük saygısızlık ve tam bir hukuksuzluk hali olduğunu söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, “Belli ki tulumbanın suyu tükendi. İş Bankası hisselerini Hazine’ye aktarmak istiyorlar oradan Varlık Fonu’na, oradan da Katarlılara. Böylece çok yüksek faizli kredi alabilmek için İş Bankası’nı güvence yapmayı planlıyorlar. Biz buna karşı durmak için gereken her şeyi yapacağız” dedi. Prof. Güneş: “Cumhurbaşkanı’nın asıl hedefi dikkatleri ekonomiden uzaklaştırmak, bu gündem değiştirme manevrası” İş Bankası’nda 1962-1973 yılları arasında yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapan CHP Eski Genel Saymanı Hurşit Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İş Bankası çıkışını, gündem değiştirme manevrası olarak değerlendiriyor.