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İş Bankası’ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası’nın Karneni Göster, Kitabını Al kampanyasının 12.

İş Bankası’ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

Türkiye İş Bankası’nın Karneni Göster, Kitabını Al kampanyasının 12. yılında çocuklara ‘Siyah İnci’ kitabı hediye edilecek.
Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı ‘Karneni Göster, Kitabını Al’ kampanyası, bu yıl 12. kez gerçekleştiriliyor. İş Bankası’nın bu yılki karne hediyesi olan “Siyah İnci”, Anna Sewell tarafından 1878 yılında kaleme alınmış bir dünya klasiği... Kampanyada, Siyah İnci ile birlikte çocuklara armağan olarak 12 yılda 14 milyon kitap verilmiş olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini alan tüm çocuklara kitaplarının İş Bankası şubelerinden verilecek. Kitaplar yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk eğitim evlerine de dağıtılacak.
İş Bankası kampanya ile çocuklara; 2008 yılından bu yana “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum - Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.
Kampanya kapsamında, bu yılki kitaplarla birlikte çocuklara, 12 yılda 14 milyon kitap armağan edilmiş olacak.

İş Bankası’ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

İş Bankası’ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

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