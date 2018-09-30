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İş başa düşünce başladığı kasaplıkta "kadın usta" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Bartın'da, eşine yardım ederek başladığı kasaplık mesleğinde ustalaşan Safiye Maden, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı tek kadın kasap olarak yaklaşık 20 yıldır işini severek sürdürüyor - Hayvanın besiciliğinden kesim sürecine tüm işlemleri gerçekleştiren Maden, "erkek işi" olarak bilinen kasaplıkta gösterdiği ustalıkla çevresindekilerin takdirini topluyor - Safiye Maden: - "Bir gün eşimin hayvan keserken işi çıktı, iş başa düştü. Bu şekilde mesleğe başladım" - BTSO Başkanı Halil Balık: - "Safiye Maden, kasaplığın her safhasını iyi bilen ilimizde tek kadın kasaptır. Kendisini takdir ediyoruz, tüm kadınlara da örnek bir davranış yapıyor"

YALÇIN ÇELEN - Bartın'da, eşine yardım ederek başladığı kasaplık mesleğinde ustalaşan Safiye Maden, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı tek kadın kasap olarak yaklaşık 20 yıldır hizmet veriyor.

Ulus ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Maden, eşine yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 20 yıl önce kasaplık mesleğine başladı.

Hayvanın besiciliğinden kesim sürecine tüm işlemleri yapabilen Maden, "erkek işi" olarak bilinen kasaplıkta gösterdiği ustalıkla yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyor.

İşe hayvanları yemleyerek başlayan Maden, daha sonra kesimhaneye gidiyor. Buradaki işini bitirmesinin ardından kasap dükkanına geçen Maden, önlüğünü takıp eline bıçağı alarak etleri müşterilere hazır hale getiriyor.

Eşiyle mesleği 3 kuşak sürdürmenin mutluluğunu yaşayan Maden, işine olan sevgisi ve bağlılığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

- "Kasaplık eşimin dede mesleği"

Safiye Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe yaklaşık 20 yıl önce eşine yardım ederek başladığını söyledi.

Kasaplığın eşinin "dede mesleği" olduğunu aktaran Maden, "Bir gün eşimin hayvan keserken işi çıktı, iş başa düştü. Ben de hayvanı yüzdüm, dükkana hazır hale getirdim. Bu şekilde mesleğe başladım." diye konuştu.

Kasaplık mesleğinin sanıldığı kadar zor olmadığını dile getiren Maden, şunları kaydetti:

"Bu mesleği yıllarca eşime yardım amaçlı yaptım. Boş kaldığım zamanlarda dükkanımıza gelip müşterilerimizle de ilgilendim. Güzel bir meslek, tavsiye edebilirim. Dışarıdan görüldüğü gibi zor değil, herkes yapabilir. Kadın yapamaz diye bir şey yok, isteyince yapılabiliyor."

- "Eşimin katkılarıyla işi büyüttük"

Safiye Maden'in eşi Hüseyin Maden, ilçede üç kuşaktır kasaplık yaptıklarını söyledi.

Eşinin her işin ucundan tutarak kendisine yardımcı olduğunu anlatan Maden, "Eşimin katkılarıyla aile şirketi kurduk, profesyonel olmaya çalışıyoruz. 15-20 kişilik ekibimizle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Kadın olarak hiçbir zaman 'Biz bu işi yapmayız.' demediler." ifadelerini kullandı.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Halil Balık ise Safiye Maden'in, kasaplığın her safhasını iyi bilen ildeki tek kadın kasap olduğunu kaydetti.

Maden'i takdir ettiklerini belirten Balık, "Tüm kadınlara da örnek bir davranış yapıyor. Kasaplık zor meslek ama kadın olmasına rağmen bu mesleği severek yapıyor." diye konuştu.

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