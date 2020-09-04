İş başvurusu için girdiği 17 fabrikada kadın işçilerin maaşlarını çaldı

Denizli ve Uşak’ta, iş başvurusu için girdiği 17 fabrikada görüşme yapmasının ardından, kadın işçilerin soyunma odasına girerek maaşlarını çalan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. 3 aydır kimliğini gizlemeyi başaran ancak JASAT’ın 4 günde yakaladığı şüphelinin ilk sözleri, "Beni 3 aydır kimse yakalayamıyordu. Siz beni nasıl buldunuz ve yakaladınız" oldu.

Uşak’ta son 3 ay içerisinde 1’i polis, diğer 5’i ise jandarma bölgesindeki 6 fabrikaya iş başvurusu bahanesiyle giren 40 yaşındaki S.Y., görüşme yapmasının ardından kadın işçilerin soyunma odasına girerek maaş ve cüzdanlarını çaldı. Denizli’nin Honaz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 11 ayrı fabrikada meydana gelen hırsızlık olayını araştıran jandarmanın dedektifleri JASAT, 4 günde 46 kameranın 122 saatlik kaydı incelemesinin ardından şüpheli S.Y.’nin kimliğini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak’ta 3 aydır aranan 6 faili meçhul hırsızlık olayının da S.Y. tarafından işlendiğini ortaya çıkardı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden de destek alarak S.Y.’nin ikamet ettiği Uşak’taki adrese operasyon düzenleyen JASAT, 17 fabrikadan hırsızlık olayının failini yakaladı. JASAT’ı karşısında gören S.Y.’nin ilk sözleri, "Beni 3 aydır kimse yakalayamıyordu, ben her türlü önlemlerimi almıştım. Siz beni nasıl buldunuz ve yakaladınız" oldu.

Uşak’tan Denizli’ye getirilen S.Y.’nin Honaz İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasında 10 ayrı suç kaydının daha olduğu, girdiği 17 fabrikadan ise 15 bin TL para çaldığı ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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