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İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi 387 memur alımı ilanına çıktı.

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi 387 memur alımı ilanına çıktı. İş ilanını duyan vatandaşlar, başvuru merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, kuyruk sırasında memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca kuyruk sırasını fırsata çevirdi.
Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine işsiz olan öğrenci ve vatandaşlar memur olmak için, başvuru merkezine akın etti. Başvurunun alındığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca, uzun kuyruğu görüce işi ticarete döktü. Başvuruda zorunlu olan dosyalardan bulup başvuru merkezinin önünde satış yapmaya karar veren Sarıca, günde 300 dosya satıyor. Sarıca, 6 Mart’ta kadar sürecek olan başvuru kuyruğunu son güne kadar değerlendirmeyi düşündüğünü aktardı.

“Bu işi ticaret zekası olarak değerlendirdik”
Lisans mezunu olarak memur alımına başvurmak için gelen Sinan Sarıca, başvurudaki uzun kuyruğu görünce işi fırsata çevirdiğini söyledi. Sarıca, “İş başvurusuna geldim, uzun bir kuyruk görünce bu işi değerlendirip fırsata çevirelim dedim. İş başvurusu yapıldığı yerde dosya satmaya karar verdim. Tam dosya 4 lira, sade dosyayı ise 2 liradan satıyoruz. Bu işi ticaret zekası olarak değerlendirdik. 2 günde 300 tane dosya sattık, havanın durumuna bağlı çalışıyoruz. Yağmur yağarsa bizim işler de kesilir, yağmazsa böyle bereketli sıra olmaya devam ederse biz de satışa devam edeceğiz” dedi.

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi
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