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İş başvurusuna giden Gülşen hemşireden 41 gündür haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

AYDIN'daki evinden Denizli'deki özel bir hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan hemşire Gülşen Ünlü'den (22) 41 gündür haber alınamıyor. Annesi Huriye Gündoğdu, kızını gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

İş başvurusuna giden Gülşen hemşireden 41 gündür haber yok

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'daki evinden Denizli'deki özel bir hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan hemşire Gülşen Ünlü'den (22) 41 gündür haber alınamıyor. Annesi Huriye Gündoğdu, kızını gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.
Babasından boşanan annesi Huriye Gündoğdu'yla (43) birlikte Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Gülşen Ünlü, Denizli'deki özel bir hastaneye iş başvurusu yapmak için 16 Ocak günü evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Cep telefonuna da ulaşılamayan genç kızın hayatından endişe eden annesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan polis, Ünlü'nün izine rastlayamadı. Hangi hastaneye iş görüşmesine gittiği bilinmeyen Gülşen Ünlü'nün Denizli'ye gidip gitmediği de araştırılıyor.
Aşçılık yapan anne Huriye Gündoğdu, "Eşimle boşandık. Daha önce de üç gün evden ayrıldı ama babasının yanında olduğunu öğrendim. Son konuşmamızda iş başvurusu için Denizli'ye gideceğini söyledi. Evden çıktı, bir daha haber alamadık. Kızımın gittiği yeri bilmiyorum. Polisin arama çalışmaları devam ediyor. Gelen her telefon beni heyecanlandırıyor. Kızımdan bir haber gelecek diye bekliyorum. Telefonlarına ulaşılmıyor, sosyal medya hesapları kaybolduğu gün kapandı. Ne oldu nereye gitti bilemiyorum. Çok üzgünüm" dedi. Anne Gündoğdu, kızını gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

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İş başvurusuna giden Gülşen hemşireden 41 gündür haber yok

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