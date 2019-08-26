HABER

İş bulamadı pes etmeyip kendi iş yerini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:36 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde yaşayan Turan Kılıç, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamayınca kendi imkanları doğrultusunda balık restoranı açtı.

İş bulamadı pes etmeyip kendi iş yerini açtı

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde yaşayan Turan Kılıç, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamayınca kendi imkanları doğrultusunda balık restoranı açtı. Kılıç ailesi, Çıldır Gölü’nden tuttukları balıklar ile geçimini sağlıyor.
10 yıl kaldığı cezaevinden çıkan Turan Kılıç, birçok yere iş başvuru yapmasına rağmen iş bulamadı. 3 çocuk babası Kılıç, pes etmeyip eşi Çınar Kılıç ile birlikte Çıldır Gölü kenarında kendi imkanları doğrultusunda balık restoranı açtı. Balık avına birlikte çıkan karı koca, tuttukları balıkları kendi işletmelerinde temizleyip pişirerek müşterilerine sunuyor.
Cezaevinden çıktıktan sonra yaşından dolayı iş bulamadığını ifade eden Turan Kılıç, “10 yıllık mahkumdum. Bu sene çıktığımdan dolayı 3 çocuğum ve eşim ile beş nüfusa bakmakla yükümlüyüm. Ardahan Üniversitesinde mahkum kadrosu çıktı, gittim başvurdum. 52 yaşında olduğum için bana iş vermediler. Yaşa takıldım. Ne kadar kader mahkumu olsam da sabıkamdan dolayı diğer yerlerde de sabıkan var deyip iş vermedi. Bende eşimle düşündüm taşındım bu yerimizi onararak kendi emeğimle ufak bir aile işletmesi açtım. Buradaki amacımız yerli ve yabancı turistlere aile yerinde hizmet vermek. Sabah erkenden kalkarım eşimle birlikte balığa çıkarız. Tutup getirdikten sonra kendi lokantamda temizleyerek insanlara hizmet veririm” dedi.
Yetkililerden destek beklediklerini kaydeden Çınar Kılıç ise “Eşim cezaevinden çıktıktan sonra burayı açtık. Balık satıyoruz, kendimiz tutuyoruz. Balığa da birlikte çıkıyoruz. Eşim mahkum olduğu için iş vermediler. O yüzden biz de burayı onardık, çalıştırıyoruz. Devlet büyüklerimizden de yardım bekliyoruz” diye konuştu.
Çıldır Gölü kenarında bulunan Akça Kale Ada Balık Lokantası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

İş bulamadı pes etmeyip kendi iş yerini açtı

İş bulamadı pes etmeyip kendi iş yerini açtı

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
Türkiye 7 yaşındaki Salim için seferber olduTürkiye 7 yaşındaki Salim için seferber oldu
Sivas’ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişmeSivas’ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.