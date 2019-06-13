HABER

İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan Aksu Yaşa, inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra iş bulamayınca dönerci dükkanı açtı.

İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

Diyarbakır’da yaşayan Aksu Yaşa, inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra iş bulamayınca dönerci dükkanı açtı. İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle işsiz kalan Yaşa, 2 aydır ‘Diplomalı Dönerci’ ismiyle açtığı iş yerinde kardeşleriyle birlikte çalışıyor.
Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun olan genç mühendis Aksu Yaşa, 9 aylık iş deneyiminden sonra hem maaşın az olması hem de ailevi nedenlerden dolayı Diyarbakır’a döndü. İnşaat sektörünün durgun olması ve evlendikten sonra birikimini yatıracak iş arayışında olan Yaşa, çareyi ‘Diplomalı Dönerci’ dükkanını açmakta bulduğunu söyledi.

“Helal paramı helal bir yoldan kazanabileceğim döner sektörünü seçtim”
Aksu Yaşa, inşaat mühendisi olduğunu mezun olduktan 4 ay sonra Balıkesir Burhaniye’de bir yapı denetim şirketinde çalışmaya başladığını söyledi. 9 aylık çalışmasının ardından Diyarbakır’a döndüğünü belirten Yaşa, “Rakam biraz komik bir rakamdı bin 750 lira. Ailevi sebeplerden dolayı oradan gelmek zorunda kaldım. Oradan geldikten sonra da iş aramaya başladım. Baktım piyasalar durgun, herkesin bir amca çocuğu, bir yeğeni, bir oğlu inşaat mühendis. Çünkü bugün ülkenin 20 bin inşaat mühendisi ben 20 bini kafadan veriyorum rakam olarak. 20 bin inşaat mühendisi var ve mezun olan inşaat mühendisi sayısı ona göre 40 bin. Yani iki katı kadar inşaat mühendisi mezun oluyor. Döner sektöründe öğrencilerin uğrak yeri olduğu, hani helal para kazanma yöntemi olarak ben gördüm. Yapabilir miyim diye düşündüm, yapabilirim diye düşündüm bu sefer. Yıllarca bu işi yapan çevrem vardı onlara da güvendim bizzat. Helal paramı helal bir yoldan kazanabileceğim bir sektöre girebilmek için en uygun yol olan döner sektörünü seçtim” dedi.

“Diplomalı dönerci kelimesi ağzımızdan çıktı, kararlaştırdık”
Kendi aralarında oturduklarını ve bu işi açma fikrini verdiklerini bir kere kararlaştırdıklarını ifade eden Aksu Yaşa, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kararlaştırdıktan sonra insanlar hep soracaklar işte, ‘siz daha önce ne iş yapıyordunuz falan filan’ ben inşaat mühendisiyim deyince ha diplomalı mühendis işte, diplomalı dönerci muhabbetti olacak. O kelime ağzımızdan çıktıktan sonra buranın ismini diplomalı dönerci olarak kararlaştırdık. İlk başlarda yeni olduğumuz için beklenti yüksek değildi biraz açıkçası. Ben 4 buçuk ayı gözden atmıştım. İnsanlar yavaş yavaş bu lezzete alışırlar diyordum. Çok şükür mesela 2 ay, 2 buçuk ay doldurmamıza rağmen beklentiler gayet iyi. İlk açtığımız 10 günün iki katı satışlar gerçekleştiriyoruz. Bu bize yeterli mi, bu bize yetmez. Çünkü gerçekten 6-7 kişi burada karnını doyuruyor. 7 kişinin rızkı da çıkıyor burada. Bunları idare etmekte çok zor. Hiç alışık olmadığım bir durumdayım, hiç alışık olmadığım bir sektörde çalışıyorum. İleri de de soracak olursanız inşaat mühendisliğini yapar mısınız, yüzde yüz yaparım. Başka bir şube açmayı düşünüyoruz Allah izin verirse. Tabi o şubede ben olur muyum, olmaz mıyım orası muamma. Çünkü dediğim gibi hani ben bu işi sürekli yapmayı düşünmüyorum. Başka bir şube de açarız Allah izin verirse, işleri düzene soktuktan sonra, halkımızdan gelen taleplerin olumlu veya olumsuz olduğunu netleştirdikten sonra ve imkanlar el verdiği ölçüde.”

İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Kapadokya’da turistler balon turu için kuyruk oluşturduKapadokya’da turistler balon turu için kuyruk oluşturdu
Yaz tatili planlarınızı karneye göre yapınYaz tatili planlarınızı karneye göre yapın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

Ay, Akrep burcuna giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.