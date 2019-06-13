İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

Diyarbakır’da yaşayan Aksu Yaşa, inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra iş bulamayınca dönerci dükkanı açtı. İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle işsiz kalan Yaşa, 2 aydır ‘Diplomalı Dönerci’ ismiyle açtığı iş yerinde kardeşleriyle birlikte çalışıyor.

Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun olan genç mühendis Aksu Yaşa, 9 aylık iş deneyiminden sonra hem maaşın az olması hem de ailevi nedenlerden dolayı Diyarbakır’a döndü. İnşaat sektörünün durgun olması ve evlendikten sonra birikimini yatıracak iş arayışında olan Yaşa, çareyi ‘Diplomalı Dönerci’ dükkanını açmakta bulduğunu söyledi.

“Helal paramı helal bir yoldan kazanabileceğim döner sektörünü seçtim”

Aksu Yaşa, inşaat mühendisi olduğunu mezun olduktan 4 ay sonra Balıkesir Burhaniye’de bir yapı denetim şirketinde çalışmaya başladığını söyledi. 9 aylık çalışmasının ardından Diyarbakır’a döndüğünü belirten Yaşa, “Rakam biraz komik bir rakamdı bin 750 lira. Ailevi sebeplerden dolayı oradan gelmek zorunda kaldım. Oradan geldikten sonra da iş aramaya başladım. Baktım piyasalar durgun, herkesin bir amca çocuğu, bir yeğeni, bir oğlu inşaat mühendis. Çünkü bugün ülkenin 20 bin inşaat mühendisi ben 20 bini kafadan veriyorum rakam olarak. 20 bin inşaat mühendisi var ve mezun olan inşaat mühendisi sayısı ona göre 40 bin. Yani iki katı kadar inşaat mühendisi mezun oluyor. Döner sektöründe öğrencilerin uğrak yeri olduğu, hani helal para kazanma yöntemi olarak ben gördüm. Yapabilir miyim diye düşündüm, yapabilirim diye düşündüm bu sefer. Yıllarca bu işi yapan çevrem vardı onlara da güvendim bizzat. Helal paramı helal bir yoldan kazanabileceğim bir sektöre girebilmek için en uygun yol olan döner sektörünü seçtim” dedi.