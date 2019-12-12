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İş bulamayan üniversite mezunu mantar yetiştiricisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

Turizm İşletme okuduktan sonra iş bulamayan Ceylan Yükselici, ‘Genç Çiftçi’ projesinden aldığı hibe ile kendi işini kurdu.1 yıldır Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Ceylan Yükselici, Turizm İşletme okuduktan sonra iş bulamadığı için ailesinin ikamet ettiği Kabaklar köyüne geri döndü.

Turizm İşletme okuduktan sonra iş bulamayan Ceylan Yükselici, ‘Genç Çiftçi’ projesinden aldığı hibe ile kendi işini kurdu.
1 yıldır Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Ceylan Yükselici, Turizm İşletme okuduktan sonra iş bulamadığı için ailesinin ikamet ettiği Kabaklar köyüne geri döndü. Yaptığı araştırmalar sonunda kendi işini kurmak isteyen genç, mantar yetiştirmeye karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Genç Çiftçi’ projesi için İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvuru yapan Yükselici, projesi onaylandıktan sonra 120 metrekarelik alana plastik serada istiridye mantarı üretim tesisi kurdu.
Yılda 3 ton mantar elde etmeyi planlayan ve 1 ay gibi kısa bir sürede ürün almaya başladığını anlatan Ceylan Yükselici, "25 günlük kuluçka döneminden sonra pinlerimiz ürün vermeye başladı, ilk mahsulümüzü aldık. Bu işimde en büyük destekçim annem oldu. 1 buçuk ay sürecek olan hasattan yaklaşık 3 ton mantar toplamayı planlıyoruz. Bu mantarları Gaziantep ve çevre illerdeki marketlere, pazarlara veriyoruz ve kısa sürede de tükeniyor" dedi.

5 tesis kurmayı hedefliyor
Proje kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeye kendi imkanlarını da ekleyen genç çiftçinin hedefi büyük. Süreklilik olmasını arzulayan Ceylan, yaptığı açıklamada bunun gibi 5 tane tesis kurmak istediğini, mantarı toptan 10 TL perakende olursa 15 TL’den sattığını söyledi.

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