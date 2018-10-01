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İş bulma bahanesiyle 3 kişiyi dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

ADANA'da, iş bulma bahanesiyle 3 kişiden toplam 4 bin 500 lira para alan Uğur Ü.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, iş bulma bahanesiyle 3 kişiden toplam 4 bin 500 lira para alan Uğur Ü. (29), polis ekiplerince gece evine girerken, yakalandı. Uğur Ü., iddiaya göre, yakın çevresine kentte bulunan kamu hastanelerine işçi alınacağı söyledi. Hastane yönetiminde tanıdıklarının olduğunu ve işe girmek isteyenlere yardımcı olacağını dile getiren Uğur Ü., 3 kişiden toplam 4 bin 500 lira 'evrak parası' aldı. Aradan geçen sürede işe yerleşemeyen bu kişiler, dolandırıldıklarını anlayıp, polisi aradı. Olayla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Polis, Uğur Ü.'nün aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, Uğur Ü.'nün evin sokağında bekleyeme başladı. Gece geç saatte evine girmeye çalışan Uğur Ü., yakalanıp, gözaltına alındı. Uğur Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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