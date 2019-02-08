İş bulma bahanesiyle kandırdıkları Özbek kadınlara fuhuş yaptırmışlar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Özbekistan uyruklu O.E. (35) isimli kadının iş bulma yalanına inanıp, Türkiye'ye gelen 6 Özbek kadın, fuhşa sürüklendi. Polis operasyonuyla 7'si Özbek 10 kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İzmit'e bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki apartmanda, karşılıklı 2 dairede fuhuş yapıldığını belirledi. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda; A.T. (31), S.M. (37), D.K. (33), D.A. (35), N.K. (37) ve R.M. (34) isimli Özbek kadınlar ile bu kişileri iş bulma bahanesiyle kandırıp, Türkiye'ye gelmelerini sağlayan Özbekistan uyruklu O.E. (35) isimli kadın ve fuhşa aracılık ederek, yer temininde bulundukları iddia edilen A.K. (74), F.K. (62) ile oğlu H.K. (37) gözaltına alındı.
Özbek 6 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Fuhşa aracılık ettikleri ve yer temininde bulundukları iddia edilen Özbekistan uyruklu O.E. isimli kadın ile A.K., F.K. ve H.K. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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