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İŞ BULMA UMUDUYLA KANDIRDIKLARI KADINLARI FUHUŞA ZORLAYAN ÇETE ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla yakalanan 20 kişilik çete adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla yakalanan 20 kişilik çete adliyeye sevk edildi. Baskınlarda kandırılarak fuhuşa zorlanan 22 kadın kurtarılmıştı.
İstanbul’da Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis operasyon yapmıştı.. Asayiş şube müdürlüğü tarafından 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda çete tarafından erkeklerle fuhuş yapmaya zorlanan 22 yabancı uyruklu kadın kurtarılmıştı. Polis bu kadınları organize bir şekilde erkeklerle fuhuşa zorlayan 20 çete üyesi ise gözaltına alınmıştı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatız tabanca, 3 adet şarjör, 107 adet fişek, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet şarjör, 106 adet tüfek fişeği,1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet samuray kılıç ve zorla fuhuş yaptırılan kadınlara ait 9 adet pasaport ve 4 adet yabancı kimlik ele geçirilmişti. Baskınlarda ele geçirilen bir miktar uyuşturucu, 17 bin TL nakit para, 5 adet 500 bin TL tutarında senet ve fuhuş pazarlığında kullanıldığı iddia edilen 48 adet telefon ve 2 adet otomobile de el konulmuştu.
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi ilanlarıyla yabancı uyrukları kadınları tuzaklarına düşürdükten sonra fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

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İş bulma umuduyla kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildiİş bulma umuduyla kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildi
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