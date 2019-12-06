İş bulma vaadiyle 10 kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kendisini bir kamu kuruluşunda çalışan müdürün şoförü olarak tanıtan ve 10 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini kentteki bir kamu kuruluşunda çalışan müdürün şoförü olarak tanıtan ve iş bulma vaadiyle 10 kişiyi dolandırdığı tespit edilen M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonla M.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların benzer konularda kendileriyle ilgilenen bu tür kişilere itibar etmemeleri ve İŞKUR aracılığıyla istihdam edilme yöntemini tercih etmeleri gerektiği belirtildi.

