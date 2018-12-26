HABER

'İş bulma vaadiyle' dolandırıcılık yapan kişilere, 3 ilde eş zamanlı operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 23:40 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 3 ilde polis, kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işe girememiş üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşları iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çeteye operasyon yapıldı.

ANKARA, (DHA) - ANKARA merkezli 3 ilde polis, kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işe girememiş üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşları iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çeteye operasyon yapıldı. 'Aylak' ismi verilen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2017 -2018 yılı içerisinde Ankara genelinde unvan kullanarak işe koyma vaadinde bulunan bir çete tespit edildi. Alınan iznin ardından soruşturmayı devam ettiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu tarz olayları mercek altına aldı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, şüphelilerin işsiz mağdurlara sosyal paylaşım sitelerinden ulaştığı belirlendi. Derinleştirilen araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işsiz üniversite öğrencileri ile devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşlara 'iş sahibi' yapma vaadinde bulundukları saptandı.

2 YILDA 100 BİN LİRALIK VURGUN

Bunun üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda çete üyelerinin saklandığı yerler tek tek tespit edildi. Ankara, Konya ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı 'Aylak' operasyonuyla, örgüt lideri ‘Aylak’ lakaplı Adem S., dahil söz konusu suçları işlediği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çetenin, bu yöntemle 100 bin TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.

TÜM SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde ise işsiz olduklarını, buna rağmen kendilerini bürokrat ve üst düzey yetkili olarak tanıtıp, açtıkları sözde ofisle mağdurların gözünü boyadıklarını ve iş sahibi yapma bahanesiyle vatandaşları dolandırdıklarını itiraf etti.

Yaklaşık 2 yılda 18 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bursa'da yılbaşı öncesi 300 polisle 'huzur' uygulamasıBursa'da yılbaşı öncesi 300 polisle 'huzur' uygulaması
Dolandırıcılara yönelik 3 büyük ilde eş zamanlı operasyonDolandırıcılara yönelik 3 büyük ilde eş zamanlı operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Galerici sokak ortasında intihar etti!

Galerici sokak ortasında intihar etti!

Eskişehir'de alkollü drift yapan sürücüye rekor ceza! Ehliyetine tam 13 yıl...

Trafikte bunu yaptı rekor ceza geldi! Ehliyetine tam 13 yıl...

Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sesin geldiği yere koşan dehşete kapıldı! Güvenlik kamerası...

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.