İş bulma vaadiyle yurtdışından getirdikleri kadınlarını fuhşa zorlayan şüpheliler yakalandı

Maddi durumu kötü olarak kadınları iş bulma ve para kazanma vaadiyle Türkiye’ye getirip fuhuşa sürükledikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı. 9 mağdur kadın kurtarıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerimizce Antalya il merkezinde "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek-İnsan Ticareti" suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, uzun zamandır geniş boyutlu olarak, yurt dışı bağlantılı şahıslar tarafından ülkemize getirilen yabancı uyruklu bayanlara fuhuş yaptırıldığı bilgileri elde edilmesi üzerine, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Antalya il merkezinde E.Ö, M.D. ve A.Ö. isimli şahısların birlikte hareket ettikleri, şahısların yurt dışından getirttikleri kadınları fuhuş amaçlı erkeklere pazarladıkları, yurt dışından özellikle maddi durumları kötü olan kadınlara buldukları, bu kadınları çok para kazanacakları vaadi ile fuhuş sektöründe çalıştırmak amacı ile yol masraflarını karşılayarak Türkiye’ye getirildikleri tespit edildi. Adı geçen şahısların fuhuş amaçlı suç faaliyetlerine devam ettikleri, bu eylemlerini meslek haline getirdikleri, diğer şahıslarla birlikte geçimlerini söz konusu faaliyetlerden sağlamak suretiyle bu işten haksız kazanç sağladıkları, Türk Ceza Kanununda; Genel Ahlaka Karşı Suçlar içerisinde yer alan Fuhuş (TCK-227) ve İnsan Ticareti (TCK 80) faaliyetleri içerisinde bulundukları iddiaları üzerine, şüpheli şahıslar hakkında projeli çalışma başlatılarak, çalışmanın devamında şüphelilerin S.Y. ve M.T. isimli şahıslarla da irtibatlı oldukları bilgisi elde edildi.

"9 mağdur kadın kurtarıldı"

Olayla ilgili olarak, şüpheli şahısların yakalanması, bu şahıslar tarafından fuhuş amaçlı pazarlanan kadınların kurtarılması, suç ve suç delillerin tespiti için şüpheliler tarafından kullanıldığı iddia edilen Antalya İl Merkezinde bulunan 11 ev ve 4 otoya yönelik 14 Mayıs günü eş zamanlı yapılan operasyonda; toplam 9 mağdur bayan kurtarılmış, A.Ö., M.D., S.Y., M.T. ve E.Ö. isimli şüpheliler yakalanmış, şüphelilerden fuhuştan kazandıkları değerlendirilen bin 185 TL ve 300 Amerikan Dolarına, yine fuhuş suçu ile ilgili çok sayıda materyal ve banka dekontuna el konuldu.

M.T. isimli şüpheli ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. E.Ö., A.Ö. ve S.Y. isimli şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, M.D. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

