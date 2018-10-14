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İş Çevreleri Suudi Arabistan'la İlişkileri Donduruyor

14.10.2018 00:36 | Son Güncelleme

Suudi gazetecinin Türkiye’de ortadan kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan’la ilişkilerini askıya alan iş dünyasından yöneticiler arasında Richard Branson ve Steve Case de var

İş Çevreleri Suudi Arabistan'la İlişkileri Donduruyor

Suudi gazetecinin Türkiye’de ortadan kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan’la ilişkilerini askıya alan iş dünyasından yöneticiler arasında Richard Branson ve Steve Case de var.

Virgin Group Başkanı Branson yaptığı açıklamada: “Suudi Arabistan hükümeti ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman’dan çok ümitliydim ve bu nedenle Kızıl Deniz’e yönelik turizm projelerine katılmayı kabul etmiştim. Türkiye’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması durumunun doğrulanması halinde bu bizim Batı’da Suudi hükümetiyle iş yapabilme durumumuzu değiştirir. Daha fazla bilgi talep ediyoruz” dedi.

Branson ayrıca, “İki farklı turizm projesindeki yöneticiliğimi sonlandırıyorum. Virgin şirketleri de, Virgin Galactic ve Virgin Orbit uzay şirketlerimizin Suudi Yatırım Vakfı’yla yürüttüğü görüşmeleri askıya alıyor” açıklamasını yaptı.

Geçen hafta Kaşıkçı, yaklaşan evliliğiyle ilgili belgeler için İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na gitti. Ancak Washington Post gazetesinde Suudi yönetimine yönelik eleştiriler kaleme alan ve bir yıldır Washington’a komşu Virginia eyaletinde yaşayan Kaşıkçı, bir daha konsolosluk binasından çıkmadı.

Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayı tam da Suudi krallığı bir yatırım konferansı düzenlemeye hazırlanırken yaşandı. Konferans, 23 Ekim’de başlayacak ve üç gün sürecek, ancak şimdiden birçok üst düzey yönetici konferansa katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

AOL’in kurucularından Steve Case, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Bu ay Riyad’daki, Gelecek Yatırımları Girişimi Konferansı kapsamında, Kızıl Deniz Projesi toplantısında yapacağım konuşmayı heyecanla bekliyordum. Son gelişmelerin ışığında, Cemal Kaşıkçı hakkında bilgiler ortaya çıkıncaya kadar toplantıya katılma kararımı askıya aldım” diye yazdı.

CNBC televizyonu sunucusu ve New York Times gazetesi iş dünyası muhabiri Andrew Ross Sorkin de, Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve öldürüldüğüne dair haberler dolayısıyla son derece rahatsız olduğunu ve Suudi Arabistan’daki konferansa katılmayacağını Twitter adresinden duyurdu.

New York Times gazetesi de sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamayla konferansın sponsorluğundan çekildiğini açıkladı.

Economist dergisi genel yayın yönetmeni Zanny Minton Beddos da konferansa katılmayacağını bildirdi.

Viacom şirketi CEO’su Bob Bakish de konferansa katılacak ve bir konuşma yapacaktı ancak o da sözcüsü aracılığıyla, konferansa katılma kararını iptal ettiğini açıkladı.

Eski Enerji Bakanı Ernest Moniz de Kaşıkçı’nın durumu netleşinceye kadar, Suudi Arabistan’ın mega iş projesi alanı NEOM’un yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrıldığını söyledi. Veliaht Prens geçen hafta yaptığı açıklamada, NEOM iş alanında 2020 yılından itibaren her yıl iki ya da üç yeni kent oluşturulacağını ve projenin 2025 yılında tamamlanacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan hükümetine ayda 80 bin dolarlık bir sözleşme karşılığı danışmanlık yapan bir şirket de anlaşmayı sonlandırdığını açıkladı.

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