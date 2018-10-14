İş Çevreleri Suudi Arabistan'la İlişkileri Donduruyor

Suudi gazetecinin Türkiye’de ortadan kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan’la ilişkilerini askıya alan iş dünyasından yöneticiler arasında Richard Branson ve Steve Case de var.

Virgin Group Başkanı Branson yaptığı açıklamada: “Suudi Arabistan hükümeti ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman’dan çok ümitliydim ve bu nedenle Kızıl Deniz’e yönelik turizm projelerine katılmayı kabul etmiştim. Türkiye’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması durumunun doğrulanması halinde bu bizim Batı’da Suudi hükümetiyle iş yapabilme durumumuzu değiştirir. Daha fazla bilgi talep ediyoruz” dedi.

Branson ayrıca, “İki farklı turizm projesindeki yöneticiliğimi sonlandırıyorum. Virgin şirketleri de, Virgin Galactic ve Virgin Orbit uzay şirketlerimizin Suudi Yatırım Vakfı’yla yürüttüğü görüşmeleri askıya alıyor” açıklamasını yaptı.

Geçen hafta Kaşıkçı, yaklaşan evliliğiyle ilgili belgeler için İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na gitti. Ancak Washington Post gazetesinde Suudi yönetimine yönelik eleştiriler kaleme alan ve bir yıldır Washington’a komşu Virginia eyaletinde yaşayan Kaşıkçı, bir daha konsolosluk binasından çıkmadı.