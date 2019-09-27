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"İş dünyamızı, binalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye davet ediyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "İş dünyamızı, onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızı, onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Avdagiç, İstanbul’da dün meydana gelen deprem dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün İstanbullu hemşehrilerime geçmiş olsun, diyorum. Bilinçli şekilde depreme karşı tedbirlerimizi alıp hayatımıza devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu, vatandaş ve iş dünyasının birlikte deprem farkındalığı oluşturmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Avdagiç, "Özellikle iş dünyasını, onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avdagiç ayrıca devletin yapacaklarının belli olduğunu ve vatandaşlar ile işletme sahiplerinin de üzerine düşenler olduğunu belirterek, "Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadan 'hemen şimdi' gerekenleri yapmaya başlayalım." çağrısında bulundu.

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İTO Şekib Avdagiç

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