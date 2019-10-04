Gençlerin nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim alması, geleceğin mesleklerine hazırlanması, aynı zamanda girişimcilik potansiyellerinin güçlendirilmesinin kent iş dünyasının da her daim gündeminde olması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Kaslowski, küresel dinamiklerin değiştiğini, bilgiye hızla ulaşıldığını, tüketici tercihlerinin çeşitlendiğini ifade etti.

İpekyolu ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu toplantılarından birini her yıl farklı bir kentte düzenlediklerini, bu kapsamda yönetim kurulu üyeleriyle Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları, Dostluk Grubu İş İnsanları ile Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun (DOĞUSİFED) düzenlediği "İş Dünyası Van Buluşması" programına katıldı.

- "Teknolojiyi üretim sistemine entegre etmemiz gerekiyor"

Üretim ve hizmet süreçlerinin dijitalleşmesinde kaydedilecek ivmenin rekabet avantajının en belirleyici bileşeni olduğunu bildiren Kaslowski, "Tüm bu süreci bütüncül değerlendirdiğimizde hem teknolojiyi üretim sistemine entegre etmemiz hem de teknolojiyi ülkemizde üretmemiz gerekliliğini net bir şekilde görüyoruz." dedi.

Van'a bakıldığında, iş gücüne katılım oranının düşük, işsizlik oranının da ülke ortalamasından yüksek olduğunu aktaran Kaslowski, sınır kenti olan kentte dış ticaret ve turizmin öne çıktığını, coğrafi konumu sonucu İran, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan ile yakın olmasının çok büyük potansiyel getirdiğini belirtti.

YEP'in hedeflerine nasıl ulaşılacağı konusunu çalışmaları gerektiğini kaydeden Kaslowski, "YEP'te bazı yapısal reform alanları tespit edilmiş durumda. Bu yapısal önlemlerin önceliklendirilmesi çok önemli. Sürdürülebilir kaliteli büyüme için eğitim, vergi ve iş gücü piyasası reformlarını çok önemsiyoruz. Yeni programda yargı reformuna da yer verilmesi sevindiricidir. Yargıda uzmanlaşma ve hız önemlidir" yorumunu yaptı.