İş dünyası ve akademisyenler, gençler için buluştu

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun devamı niteliğinde olan Global Business Forum’un (GBF) bu yıl ikinci ayağını Antalya’da gerçekleşti.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda tüm gün süren programda ‘Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim’ adı altında, genç girişimciler, dijital dünyada oyun (espor), yeni medya ve güncel trendler ile gastronomide değişen trendler gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Antalya ve çevre illerden gelecek olan çok sayıda lise öğrencisinin yer aldığı programda, iş dünyası ve akademinin uzman isimleri, bilgi birikimlerini genç katılımcılarla paylaştı. Program sayesinde öğrenciler, alanında uzman isimlere sorularını sorabilme ve sohbet etme şansını yakaladı.

“Başarı hikayelerinin olabilmesi için alt yapının iyi olması lazım”

Foruma konuşmacı olarak katılan BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte son 20 senedir yeni bir dönem yaşandığına belirtti. Teknolojinin de buna paralel olarak çok hızlı bir noktaya geldiğine değinen Küntay, bununla birlikte girişimcilik, inovasyon gibi terimlerin eskisinden daha farklı anlamlarda kullanıldığına işaret etti. Bu gelişimin dünyada avantaj sağlasa da dezavantajları da yanında getirdiğini ifade eden Küntay, “Dünyadaki örneklere baktığımız zaman, ‘bir fikrim var ve artık ben işimi kurarım’, ‘Üniversite eğitimine gerek olmadan da yürürüm’ diye düşünülmesi, aslında fazla öz güven, çok güzel hayalleri olan ama maalesef altına her zaman dolduramamış bir kitleyi de beraberinde getiriyor. Bu bahsettiğimiz başarı hikayelerinin olabilmesi için, altını çok güzel doldurulması lazım. Gerek aldığınız eğitim, gerek kendi alt yapınız, insanlara sunabileceğiniz teknik tarafınız, kişisel ilişkileriniz, networkunuz gibi birçok şey var. Aslında başarı hikayesinin sonuna gittiğinizde, sizi o hikayeye götüren, sadece ve sadece bir fikrim var ile ibaret değil, çok dibi var” diye konuştu.