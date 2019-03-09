HABER

İş dünyası ve akademisyenler, gençler için buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun devamı niteliğinde olan Global Business Forum’un (GBF) bu yıl ikinci ayağını Antalya’da gerçekleşti.Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda tüm gün süren programda ‘Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim’ adı altında, genç girişimciler, dijital dünyada oyun (espor), yeni medya ve güncel trendler ile gastronomide değişen trendler gibi konularda görüşlerini dile getirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun devamı niteliğinde olan Global Business Forum’un (GBF) bu yıl ikinci ayağını Antalya’da gerçekleşti.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda tüm gün süren programda ‘Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim’ adı altında, genç girişimciler, dijital dünyada oyun (espor), yeni medya ve güncel trendler ile gastronomide değişen trendler gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Antalya ve çevre illerden gelecek olan çok sayıda lise öğrencisinin yer aldığı programda, iş dünyası ve akademinin uzman isimleri, bilgi birikimlerini genç katılımcılarla paylaştı. Program sayesinde öğrenciler, alanında uzman isimlere sorularını sorabilme ve sohbet etme şansını yakaladı.

“Başarı hikayelerinin olabilmesi için alt yapının iyi olması lazım”
Foruma konuşmacı olarak katılan BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte son 20 senedir yeni bir dönem yaşandığına belirtti. Teknolojinin de buna paralel olarak çok hızlı bir noktaya geldiğine değinen Küntay, bununla birlikte girişimcilik, inovasyon gibi terimlerin eskisinden daha farklı anlamlarda kullanıldığına işaret etti. Bu gelişimin dünyada avantaj sağlasa da dezavantajları da yanında getirdiğini ifade eden Küntay, “Dünyadaki örneklere baktığımız zaman, ‘bir fikrim var ve artık ben işimi kurarım’, ‘Üniversite eğitimine gerek olmadan da yürürüm’ diye düşünülmesi, aslında fazla öz güven, çok güzel hayalleri olan ama maalesef altına her zaman dolduramamış bir kitleyi de beraberinde getiriyor. Bu bahsettiğimiz başarı hikayelerinin olabilmesi için, altını çok güzel doldurulması lazım. Gerek aldığınız eğitim, gerek kendi alt yapınız, insanlara sunabileceğiniz teknik tarafınız, kişisel ilişkileriniz, networkunuz gibi birçok şey var. Aslında başarı hikayesinin sonuna gittiğinizde, sizi o hikayeye götüren, sadece ve sadece bir fikrim var ile ibaret değil, çok dibi var” diye konuştu.

“Doktor, mühendislik gibi sektörler dışındakiler iş kazandırmıyor algısı oluştu”
Forumun temel amacının büyük hayalleri, arzuları, istekleri ve fikirleri olan gençlere, başarılı iş insanlarının hikayeleriyle buluşturarak bunun kolay olmadığını göstermek ve onlara yöneldikleri tek hedefli sektörleri çeşitlendirebilmek olduğunun altını çizen Küntay, “Çok büyük hayalleri, arzuları, istekleri ve fikirleri olan gençleri öyle bir noktada buluştururuz ki, hadisenin sadece fikir olmadığından, bunun için uzun yılların emeği, çalışması verilir ve alt yapısı gerektiğinin de hissiyatını kendilerine veririz. Aslında GBF’nin temel maksadı bu. Yani o başarı hikayelerinin kolay olmadığını, bu sektörlerin bu alanlarda belli bir noktaya gelen insanların sadece bir fikriyle olmadığını göstermek” ifadelerini kullandı.
Forumun başka bir öneminin de olduğunu belirten Küntay, “Türkiye’de sosyal bilimler okuyanların sayısı çok azaldı. Herkes mühendis, tıpçı, hukukçu olmak istiyor. Yani belirli dallar belirlenmiş. Birçok kimseyle konuşulduğunda, ‘Neden böyle düşünüyorsun? Sen mi istedin bunu?’ denildiğinde, ‘Ailem bunun doğru olacağını düşündü’ diyor. Yani mühendis olduğunuzda doktor olduğumuzda, hukukçu olduğumuzda iş var, diğer sektörler artık size iş kazandırmıyor gibi bir algı oluşmaya başladı. GBF’nin diğer bir amacı da bu. Bugün gastronomi, oyun tasarımını ele alacağız. Meselenin tek bir şeyden ibaret olmadığını gösterdiğimiz bir temaya sahip. GBF’nin temel amacı bizler için, gerçek hayatla, gerçek iş insanlarıyla, o hayalleri olanları buluşturmak ve onları o yolun hem meşakkatli hem de doğru planlanırsa da güzel bir yol olduğunu göstermek” dedi.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Minik Beyza Nur, İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okuduMinik Beyza Nur, İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
Hayata bağlanmak için bakanlıktan destek bekliyorlarHayata bağlanmak için bakanlıktan destek bekliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.