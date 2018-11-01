İş Dünyasına Kadınların Katılımı Nasıl Arttırılacak?

Daha sonra söz alan AKP Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker kadınların iş dünyasında yeterince görünmemelerinin önündeki engelin uygulamalar olduğunu savundu. Eker, ”Biz Ak Parti döneminde mevzuatla ilgili çok mesafe kat ettik. Anayasa’ya pozitif ayrımcılık maddesi koyduk. Bunda daha ileri bir düzenleme olamaz. Yönetmelikten kanundan bahsetmiyorum. Anayasadan bahsediyorum. Peki sorun bitiyor mu? Hayır sorun nerede? Sorun uygulamada. Uygulama neyle ilişkili, kültürle ilişkili. Bu kültürün teşekkül etmesi lazım” diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise gelecek 20 yıl hedefini şöyle açıkladı; ”10 sene önce iş gücüne katılım oranı 23-24’lerdeydi. Bugün 34-35’lere gelmiş durumdayız ama Avrupa’da yüzde 60’ın üzerinde. Dolayısıyla önümüzde alacak çok mesafemiz var. Türkiye’nin gelecek 10-20 yılına baktığımızda ekonomik büyümemizin çok önemli bir kısmının kadınların iş gücü piyasalarına katılmalarıyla sağlanacağını birçok ekonomist de tespit ediyor. Önümüzdeki dönem kendi doğal mecrası içeresinde, kadınların hızlı bir şekilde ekonomik hayata katılacaklarını göreceğiz. 10 yıl sonra yüzde 40, 15-20 yıl sonra yüzde 50’lerin üzerinde katılım oranlarını göreceğiz.“

Zirvede daha sonra DİKAD tarafından yapılan saha araştırmasının sonuçları açıklandı. 550 kadının katıldığı araştırmanın dikkat çeken bazı sonuçları şöyle; araştırmaya katılan kadınları yüzde 56’sı çalışmıyor, yüzde 62’si zorlukla geçiniyor, yüzde 16’sı geçinemiyor, yüzde 86’sı eğitim almasına rağmen iş kurmadı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kadınların istihdamı için hem hükümet hem de sivil toplum kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kaya, ”Bölgesel kalkınma politikalarında atılacak adımlarda kadın isimli bir başlığı yeniden açmak lazım. Eğer bir politika açıyorsanız oraya bir kaynak aktarıyorsanız, kadının orada farklı bir şekilde desteklenmesi lazım. Sürekli gündeme gelen teşvik yasaları var biliyorsunuz. Teşvik yasaları blok bir şekilde çıkar ve sadece bazı birimlerinde kadın istihdamına yönelik 10 puan gibi çok da büyük farklılık yaratmayan bir destek verilir. Bu da yeterli değil. Teşvik getirildiği zaman tamamen kadın eksenli bir başlık açmak lazım ve o desteği vermek lazım. Bunlar hükümetin atması gereken adımlar ama asıl kadınla ilgili politikalarda karar süreçlerinde hem STK hem hükümet boyutuyla içinde olmasını sağlamak lazım. Temsiliyetlerini arttırmak gerekir. Ama kadınlarla ilgili alınan ekonomik kararlar olsun, kalkınma kararları olsun, birçoğunda kadın aslında sahada değil. Kadın örgütlenmeleri güçlendirilmeli” diye konuştu.