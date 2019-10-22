"İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" tanıtım toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizdeki işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 16. Bu tabii ki bizim istediğimiz seviyede değil, fakat geçmişe kıyasla baktığımızda son 17 yılda büyük bir ivmeyi yakaladığımızı görmekteyiz." dedi.

Selçuk, bir otelde, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Kadın girişimciliği açısından sosyal, kültürel, ekonomik şartların en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Selçuk, yapılan çalışmalarla kadın istihdamı ve girişimciliğinin daha yüksek seviyelere ulaşacağını dile getirdi.

Selçuk, "Ülkemizdeki işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 16. Bu tabii ki bizim istediğimiz seviyede değil, fakat geçmişe kıyasla baktığımızda son 17 yılda büyük bir ivmeyi yakaladığımızı görmekteyiz. Önemli bir gelişme sergiliyoruz." diye konuştu.

Kadın istihdamında ilerleme sağlandığını vurgulayan Selçuk, 2007'den 2018'e kadar kadın istihdamında 4 milyona yakın artış gerçekleştirildiğini bildirdi.