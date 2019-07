İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

Aziz Milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. Hali hazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur."

- "Ülkemizin hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz"

MÜSİAD Başkanı Kaan, dünyanın en yaygın ve etkin STK’larından MÜSİAD'ın, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olduğunu ifade ederek, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durduklarını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından MÜSİAD'ın, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletin demokrasi mücadelesini tüm dünyaya anlatmaya giriştiğini dile getiren Kaan, şunları ifade etti:

"MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu belirttik. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz ve 'güçlü Türkiye' hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.