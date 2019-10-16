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İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta iş dünyası meslek örgütleri ve sendika temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ortak destek açıklaması yaptı

İZMİR (AA) - İzmir, Uşak, Denizli, Aydın ve Manisa'da iş dünyası meslek örgütleri ile sendika temsilcileri, ortak açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması için TOBB'a bağlı oda ve borsalarla, işçi ve memur sendikaları, ziraat ve esnaf odaları ile emeklileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda yönetici, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) bir araya geldi.

Grup adına ortak açıklama yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyip Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmayı hedefleyen harekata tam destek verdiklerini ifade etti.

Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı Türk milletinin, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının beraber olarak en güçlü cevabı vereceğini vurgulayan Gökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışıp daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarınız yurt dışında muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin haklı duruşunu anlatmaya başladırlar. Gün sessiz kalma günü değil. Milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz."

İzmir'in Ödemiş ilçesinde de tüm oda ve meslek örgütleri adına açıklama yapan Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, harekata desteklerini açıkladı.

- Manisa

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, odanın kongre merkezinde kentteki iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, herkesin siyasi görüşünün farklı olabileceğini ancak ülkenin içinde bulunduğu hassas süreçte güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı konusunda birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

- Uşak

Uşak'ta ise ortak açıklamayı Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir yaptı.

Kandemir, Türkiye'nin terörle etkin mücadelede kararlı olduğuna işaret ederek, "Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

- Denizli

Denizli'de ortak açıklamayı okuyan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ise "Herkes şunu çok iyi bilmeli ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir." dedi.

- Aydın

Aydın'da da Ticaret Odası'nda bir araya gelen meslek örgütleri ve STK temsilcileri adına açıklama yapan Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Türkiye ve Türk ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin kol kola girerek en güzel cevabı verdiğini ifade etti.

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Barış Pınarı Harekatı destek Meslek örgütleri TOBB

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