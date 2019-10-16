İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İZMİR (AA) - İzmir, Uşak, Denizli, Aydın ve Manisa'da iş dünyası meslek örgütleri ile sendika temsilcileri, ortak açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması için TOBB'a bağlı oda ve borsalarla, işçi ve memur sendikaları, ziraat ve esnaf odaları ile emeklileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda yönetici, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) bir araya geldi. Grup adına ortak açıklama yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyip Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmayı hedefleyen harekata tam destek verdiklerini ifade etti. Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı Türk milletinin, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının beraber olarak en güçlü cevabı vereceğini vurgulayan Gökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışıp daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarınız yurt dışında muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin haklı duruşunu anlatmaya başladırlar. Gün sessiz kalma günü değil. Milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." İzmir'in Ödemiş ilçesinde de tüm oda ve meslek örgütleri adına açıklama yapan Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, harekata desteklerini açıkladı. - Manisa Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, odanın kongre merkezinde kentteki iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, herkesin siyasi görüşünün farklı olabileceğini ancak ülkenin içinde bulunduğu hassas süreçte güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı konusunda birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.