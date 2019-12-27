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  4. İş dünyasını rahatlatan haber Kişisel Verileri Koruma Kurumundan geldi

İş dünyasını rahatlatan haber Kişisel Verileri Koruma Kurumundan geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yüz binlerce veri sorumlusunun VERBİS’e kayıt süresini 6 ay uzattı.Kişisel Verileri Koruma Kurumu, milyonları ilgilendiren Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt sürelerini 6 ay uzattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yüz binlerce veri sorumlusunun VERBİS’e kayıt süresini 6 ay uzattı.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, milyonları ilgilendiren Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt sürelerini 6 ay uzattı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DPC Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, istisnai olarak düzenlenmiş birkaç meslek haricinde yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının yeni ilan edilen süreye göre 30 Haziran 2020’ye kadar kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi. Karcıoğlu, KVKK’nın önceliğinin ceza kesip devletin gelir elde etmesini sağlamak değil kişisel verileri korumak olduğunu, bu kapsamda veri sorumlularının ek süre içerisinde VERBİS’e doğru ve güncel bilgileri eksiksiz girmesinin amaçlandığını söyledi. Karcıoğlu, uzatılan 6 aylık sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, veri sorumlusunun hangi veriyle ne şekilde temas ettiğini, veriyi hangi yöntemlerle ve hangi amaçla topladığını, hangi veri için açık rıza alması gerektiğini, hangi durumlarla aydınlatma yapması gerektiğini, veriyi nasıl işlediğini, veriyi kimlerle ne şekilde paylaştığını, ne şekilde ve ne kadar süreyle muhafaza ettiğini, veriyi ne zaman ve ne şekilde imha edeceğini, veriyi korumak için hangi idari ve teknik tedbirleri aldığını her bir veri türü bakımından tek tek incelemeksizin oluşturulan veri envanterinin hatalı ve eksik olmaması gerektiğine dikkati çekti.
Karcıoğlu, özellikle veri sorumlusu şirketlerin detaylı veri envanteri çıkarması gerektiğini ve bu işlemin profesyonel olarak yürütülmesinin elzem olduğunu, sadece idari tedbirler alınmasının yeterli olmadığını söyledi.
Söz konusu tarihe kadar VERBİS’e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 470 bin TL’ye varan cezalar kesilecek.

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