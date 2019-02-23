İş dünyasının önemli isimleri ve akademisyenler İzmir’de buluştu

Dijital dönüşüm, enerji ve inovasyon gibi konuların masaya yatırıldığı Global Business Forum yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşirken, programda iş ve eğitim dünyasının önemli isimleri tecrübelerini paylaşarak gençlere ışık tuttu.

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun devamı niteliğinde olan Global Business Forum (GBF) bu yıl ilk ayağını İzmir’de gerçekleştirdi. İzmir Kaya Termal Otel’de düzenlenen ve tüm gün süren programda ‘Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim’ adı altında; genç girişimciler, enerji ve inovasyon, dijital dünyada oyun, yeni medya ve güncel trendler gibi konular masaya yatırıldı. Global Business Forum’da medya, iş dünyası ve akademinin uzman isimleri bilgi birikimlerini, lise düzeyinde eğitim gören genç katılımcılarla paylaştı.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay, öğrencilerin önünde uzun bir dönem olduğunu belirterek, tavsiyelerini paylaştı.

İş dünyası ile öğrenciler bir arada

Türkiye’de ve dünyada bütün alanlarda artık bir dönüşüm olduğunu ve bunun temelinde dijitalleşmenin yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Burak Küntay, "Genç arkadaşlarımızın yaşadıklarını en büyük sorunlardan bir tanesi kariyer belirlemeleri ve meslek seçimleri esnasında hayatın gerçekleri, ailelerinin onlardan beklentileri, kendi arzuları bir de dünyanın ilerlediği nokta arasında bir sıkışmışlık yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bu forumun amacı, bugün çok farklı sektörlerde işinde muvaffak olmuş iş adamları ve iş kadınlarıyla, farklı sektörlerle, bu sektörlerin dijital dönüşümleriyle ve hayatlarında tamamen farklı bir kariyer çizmiş olsa bile sonunda bambaşka bir alanda, sadece zamanı doğru yakaladığı için başarılı olmuş iş insanlarıyla öğrencileri bir araya getirmektir. Hayatın sadece bir şans tanımıyor, birçok kere daha şans çıkarıyor. Yeter ki zamanı takip edin, günü takip edin, yeter ki dünyanın gelişimini takip edin. Bunları yaptığınız takdirde yaptığınız tercihlerde hatalı bile olsanız ilerde doğrusunu yine seçebilirsiniz. ‘Hayat size yeni imkanlar çıkarır’ gözlerinin önüne yaşanmışlıklarla serdiği bir forumdur" dedi.