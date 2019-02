İş dünyasının önemli isimleri ve akademisyenler İzmir’de buluştu

Bir sonraki forum Antalya ve Bursa’da

Forumun yıl içinde belirli periyotlarda Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılacağını da dile getiren Doç Dr. Burak Küntay, "İzmir’de yaptık ilk ayağını, bir sonrakini Antalya ve Bursa’da yapacağız. GBF sadece öğrencilere birilerin doğrusu şudur, hayatın doğruları budur denildiği, Ama en kısa zamanda Türkiye’nin her yerine her iline yıl içerisinde farklı dönemlerde yaymayı planlıyoruz. GBF insanlara ne yapacağını öğretmeye kalkan klişeleşmiş bir bakış açısına sahip program değil, bizden daha iyisini farklı metotlarla yaparsınız, yeter ki kendinize güveni kaybetmeyin. Zamanı yakalayın zaman zaten sizi yakalar” ifadelerini kullandı.

Melek Yatırımcı ve Digital Dönüşüm Danışmanı Tunç Özgül’Ün moderatörlüğünde gerçekleşen programın ilk oturumunda konuşmacı olarak Pandora Ceo’su Kemal Akçalı ile Benson&Winch İş Geliştirme Müdürü Ezgi Şahin Benezra yer aldı. Enerji ve İnovasyon başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih yaparken, BAU eSports Koordinatörü Seçkin Topaloğlu ile eSports Takımlar Koçu Ahmet Can Arslan konuşmacı olarak yer aldı.