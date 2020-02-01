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İş dünyasının stresini 6 metrekarelik hobi atölyesinde atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:31 | Son Güncelleme

Sivaslı iş adamı 600 metre karelik iş yeri içerisinde oluşturduğu 6 metre karelik hobi atölyesinde biblolar üretip tanıdığı, tanımadığı herkese hediye ediyor.Sivas’ta 30 çalışanı bulunan bir medikal firmasının sahibi olan Mehmet Gürbüzer ilginç hobisi ile dikkat çekiyor.

Sivaslı iş adamı 600 metre karelik iş yeri içerisinde oluşturduğu 6 metre karelik hobi atölyesinde biblolar üretip tanıdığı, tanımadığı herkese hediye ediyor.
Sivas’ta 30 çalışanı bulunan bir medikal firmasının sahibi olan Mehmet Gürbüzer ilginç hobisi ile dikkat çekiyor. Gürbüzer 600 metre karelik iş yerinde oluşturduğu 6 metre karelik hobi atölyesinde polyester biblolar üretip tanıdık tanımadık herkese hediye ediyor. Bir mumla başladığı çalışmalarını geliştirip, polyester ve kurşun döküme kadar ilerletti. Büyük bir Sivasspor hayranı da olan Gürbüzer’in ürettiği biblolar bir dükkanı dolduracak sayıya ulaştı.

İş stresini bu şekilde atıyor
Gürbüzer, tüm boş vakitlerini ve iş yoğunluğundan bulandığı anları atölyesinde geçirdiğini belirtip, “Genellikle boş zamanlarımda sosyal medyada zaman öldürmek yerine buraya geliyorum. Ancak ağırlıklı olarak mesai saatlerinden sonra vaktimin büyük kısmını burada geçiriyorum. Bazen işlerden çok bunaldığım anlarda da buraya inip stres atıyorum. Bu atölye beni dinlendiriyor. İnsanın bir hobisinin olması çok güzel. Nasıl balık tutmak bir hobi ise, balık tutarken insanlar nasıl rahatlıyorsa bende bu işi yaparken rahatlıyorum, keyif alıyorum, ortaya çıkan ürünler de beni mutlu ediyor. Bunları hediye etmek beni daha da fazla mutlu ediyor” dedi.

Eğitimini almadı
Gürbüzer, yaptığı için eğitimini almadığını kendi kendini geliştirmeyi başardığını belirterek, “Bibloları silikon kalıplar kullanıp polyester malzemeden üretiyorum. Önce kalıbı oluşturuyorum. Ardından polyester harcı kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Harç sertleştikten sonra da bazı aşamaların ardından boyamalarını gerçekleştiriyorum. Bu işin eğitimini almadık. Herhangi bir teknik destek de almadım. Amatörce başlayıp kendimi geliştirdim. Bir mumla başladım. Onun için bir kalıp yaptım. Kalıplar çoğaldı. Kalıplar çoğalınca mum işi bana basit gelmeye başladı. Polyestere geçip, geliştirerek bu noktaya geldim. Başarmak için meraklı olmak yetiyor” dedi.

Üretip hediye ediyor
Gürbüzer, en büyük mutluluğunun ürettiği ürünleri hediye etmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Ürettiğim ürünleri hediye ediyorum. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Şu ana kadar Sivas’ta, kendim ürettiğim yaklaşık 500 adet Atatürk büstü dağıttım. Osmanlı ve Selçuklu motifleri üzerine çalışmalar yaparak dağıttım. Buları insanlara hediye ettiğimde çok mutlu oluyorlar. Onların mutlu olduğunu görmek beni daha da çok mutlu ediyor. Yaptığım bu çalışmaların beğenilmesi ve taktir edilmesi de beni mutlu ediyor."

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