HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş görüşmesi için gittiği otelde 5. kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşları içinde defnedildi

İş görüşmesi için gittiği otelde 5. kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşları içinde defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

Ankara’da termal bir otelin 5.

Ankara’da termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar, Antalya’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Genç kız, tabutunun üzerine örtülen beyaz eşarp ile omuzlarda mezarlığa götürüldü. Cenazede Açar’ın annesi ve akrabaları gözyaşlarına boğulurken, dedesi ise torununun mezarından toprak alarak poşete koydu.
Olay, Kızılcahamam ilçesindeki termal bir otelde meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Gamze Açar, sözde devremülk satışı yapılan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar’ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine, ardından da Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şule Çet vakası
Olay, akıllara Çankaya’da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar’ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu belirlenirken, bu nedenle bir arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Açar’ın cansız bedeni ise Keçiören’deki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Gamze Açar’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz Ortaköy Mezarlığı’na getirildi.
Cenazeye baba Ferhat Açar, anne Sevim Görkem, dede Osman Açar, genç kızın akrabaları ve yakınları katıldı. Gamze Açar, kılınan namazın ardından dualarla mezarlığa götürülürken, tabutunun üzerine beyaz eşarp örtüldü. Anne Görkem uzun süre gözyaşı dökerken, dede Açar ise torununun mezarından toprak alarak, poşete koydu. Açar’ın yakınları ise ‘kızım, kızım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jestÜnlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
1/
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Yeni kararlar duyuruldu: 65 yaş üstü artık...
Elif'in ismi çocuk parkına verilecek
Elif'in ismi çocuk parkına verilecek
Depremde hayatını kaybeden Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü iş adamı, Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevlinin çocuklarının okul masraflarını üstlendi
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
CNN Türk canlı yayında çok acı anlar! Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.