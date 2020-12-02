HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş görüşmesinde şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

İş görüşmesinde şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

02.12.2020 09:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nde iş görüşmelerine çağrılan kişilerin katılım oranları hem firma yetkililerinde hem de belediye çalışanlarında şaşkınlık oluşturdu. Son olarak e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için bin 52 kişinin çağrıldığı iş görüşmesine 9 kişinin katıldığı görüldü.

2012 yılından bu yana iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nde Ekim ve Kasım aylarında 3 ayrı istihdam toplantısı gerçekleşti. Programlara gösterilen ilgi herkesi şaşırttı. Mahmutbey Mahallesi’nde yeni açılan bir restoran için garson, temizlikçi ve kasiyer olarak 30 kişinin alınacağı işe, bin 138 kişinin davet edildiği toplantıya sadece 20 kişi katıldı. İkinci toplantı ise ev tekstili ve dekorasyonu alanında yurt içinde ve yurt dışında mağazaları bulunan şirket isteği üzerine düzenlendi. İstenilen profile uygun Kariyer Merkezi’nde kayıtlı 3 bin kişiye mesaj atıp davette bulunuldu. Ancak 50 depo görevlisinin alınacağı görüşmeye 25 kişi iştirak etti.

SADECE 9 KİŞİ KATILDI

Son olarak ise bir şirket e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için depo görevlisine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran bin 52 kişiye mesaj gönderdi. İletişime geçilen kişilerden sadece 9’u Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen toplantıya geldi.

Uluslararası çalışan lojistik firması için 110 kişi iş görüşmesine çağrıldı. Ancak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki toplantıya gelen davetli sayısı 25’te kaldı. Yüz yüze gerçekleşen görüşmelerin sonucunda aranan özelliklere uyan 7 kişinin işe alınmasına karar verildi. Özellikle pandemi günlerinde yaşanan işsizliğe rağmen iş görüşmelerinin ilgi görmemesi firma sahipleri ve Kariyeri Merkezi yetkililerini şaşırttı.

28 bin 589 kayıtlı kişinin bulunduğu bu proje sayesinde son üç yılda sağlıktan güvenliğe ve temizliğe kadar farklı sektörlerde bin 354 kişi istihdam edildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkatMeteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

80 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerle ilgilerle ilgili flaş gelişme! Yüzde 60 metil alkol tespit edildi

Flaş gelişme! Yüzde 60 oranında tespit edildi

Resmi Gazete kararları 2 Aralık 2020... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor

Ekrana bakıp kendini böyle görenler şaşırıp kalıyor

'Polisi seviyorum' dedi ama cezayı yedi

'Polisi seviyorum' dedi ama cezayı yedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.