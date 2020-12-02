İş görüşmesinde şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

2012 yılından bu yana iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nde Ekim ve Kasım aylarında 3 ayrı istihdam toplantısı gerçekleşti. Programlara gösterilen ilgi herkesi şaşırttı. Mahmutbey Mahallesi’nde yeni açılan bir restoran için garson, temizlikçi ve kasiyer olarak 30 kişinin alınacağı işe, bin 138 kişinin davet edildiği toplantıya sadece 20 kişi katıldı. İkinci toplantı ise ev tekstili ve dekorasyonu alanında yurt içinde ve yurt dışında mağazaları bulunan şirket isteği üzerine düzenlendi. İstenilen profile uygun Kariyer Merkezi’nde kayıtlı 3 bin kişiye mesaj atıp davette bulunuldu. Ancak 50 depo görevlisinin alınacağı görüşmeye 25 kişi iştirak etti.

SADECE 9 KİŞİ KATILDI

Son olarak ise bir şirket e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için depo görevlisine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran bin 52 kişiye mesaj gönderdi. İletişime geçilen kişilerden sadece 9’u Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen toplantıya geldi.