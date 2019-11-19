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İş gücü piyasasındaki yeni zorluklar çalıştayda ele alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

İş gücü piyasasındaki yeni zorluklar çalıştayda ele alınacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek çalıştayda iş gücü piyasasındaki yeni zorluklar ele alınacak.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre İŞKUR, 2015-2018 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü ve halen aktif üyesi olduğu Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğiyle (WAPES) 20-21 Kasım'da Ankara'da "İşgücü Piyasasındaki Yeni Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar: İşgücü Piyasası Araştırmalarının Rolü" başlıklı çalıştay düzenleyecek.

Çalıştay ile İŞKUR'un İşgücü Piyasası Araştırmalarına ilişkin tecrübesinin WAPES üyesi ülkelere, uluslararası kuruluşlara, yerli ve yabancı akademisyenlere, alanda çalışan uzmanlara, ilgili kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılması hedefleniyor.

İŞKUR'un, 81 ilde 83 bin 887 iş yerinde yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirdiği ve Avrupa'nın bu alanda en büyük araştırması olan 2019 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'na ilişkin bilgilendirmelerin yapılacağı çalıştayda, iş gücü piyasasında yeni zorluklar, gelecek eğilimleri tahmin etmede ve politika geliştirmede iş gücü piyasası araştırmaları, arz ve talep araştırmalarının ortak değerlendirme uygulamaları, talep araştırmaları, ülke uygulamalarında metodoloji ve ihtiyaç duyulan becerileri belirleme süreçlerini değerlendirme gibi konular ele alınacak.

İş gücü Piyasası Araştırmalarının geleceği tahmin etme ve politika geliştirmedeki gücünden yola çıkarak yürütülecek iki günlük çalıştayın sonuçları ise WAPES üyesi 82 ülkenin kamu istihdam kurumları, ilgili bakanlıkları ve uluslararası kuruluşlarla paylaşılarak, İŞKUR'un, uluslararası iş gücü piyasası aktörlerine önemli bir katkı sunması sağlanacak.

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İşgücü Piyasasındaki Yeni Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

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