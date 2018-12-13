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İş güvenliği hiçe sayıldı, fayans üzerine iskele kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki binada, dış cephe ısı yalıtım çalışması sırasında kurulan iskele için alınan önlem, görenleri şaşırttı.

İş güvenliği hiçe sayıldı, fayans üzerine iskele kuruldu

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) -SAMSUN'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki binada, dış cephe ısı yalıtım çalışması sırasında kurulan iskele için alınan önlem, görenleri şaşırttı. Bina dış cephesini önündeki eğimli kaldırım üzerine kurulan iskelenin dengede olabilmesi için bir ayağı, altına fayans parçaları konularak desteklendi. Mimarlar Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İshak Memişoğlu, iskelenin kendisini ürküttüğünü ve önlem için uzağından geçdiğini belirtti.
İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Gazi Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binada dış cephe kaplama çalışması başlatıldı. Binanın çevresine kurulan iskele için alınan önlem ise görenleri şaşırttı. Binanın dış cephesi önündeki eğimli kaldırım üzerinde yükselen iskelenin bir ayağı altına fayans parçaları konuldu. İskele demiri ile zemin arasına konulan fayans parçaları ile iskelenin dengesi sağlandı. İş güvenliğinin göz ardı edildiği binada, işçilerin tehlikeye aldırış etmeden çalışmaları ise dikkat çekti.
‘TEKNİĞE UYGUN DEĞİLDİR’
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İshak Memişoğlu, yapılan çalışmanın tekniğe uygun olmadığını ifade etti. Memişoğlu, "Dış cephe çalışmaları aslında ruhsata tabii olması gerekiyor. İşlerle alakalı tüm alınması gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu çalışmaları bir kontrol eden hiç bir mekanizma olmadığı için, ruhsata tabii olmadığından çalışma alanında da bir teknik eleman bulundurulmamaktadır. İnşallah olmaz ancak bir kaza olduğunda, tüm fatura apartmanın yöneticisi veya sahibine kesilecek. Tedbirin baştan alınması gerekiyor” dedi.
‘CİDDİ BİR EKSİKLİK VAR’
Bu tür tadilat çalışmalarının esaslı olarak kontrol altına alınması gerektiğini belirten Memişoğlu, "Burada yürütülmekte olan çalışmalarda ciddi eksiklik vardır. Bu tür tadilatların esaslı kapsamda kontrol altına alınması gerekiyor. Hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de ilgili belediye yetkililerince bu hata kontrol altına alınmalıdır. Orada mutlaka ve mutlaka iş güvenliği uzmanı olması gerekiyor. İnsanların hayatı burada ustaların insafına kalmış durumdadır. Neresinden tutarsanız, bir tutarsızlık var maalesef" diye konuştu.
'UZAĞINDAN GEÇİYORUM’
İskelenin kendisini ürküttüğünü ve önlem için uzağından geçdiğini de kaydeden Memişoğlu, “O caddeden gün içerisinde binlerce insan geçiyor. Cadde benim de evimin güzergahında. İskele beni ürkütüyor. Olabildiğince uzaktan geçiyorum. Bu iskelenin devrilme tehlikesi var" diyerek vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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İş güvenliği hiçe sayıldı, fayans üzerine iskele kurulduİş güvenliği hiçe sayıldı, fayans üzerine iskele kurulduİş güvenliği hiçe sayıldı, fayans üzerine iskele kurulduİş güvenliği hiçe sayıldı, fayans üzerine iskele kuruldu

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