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İş güvenliği hiçe sayıldı, strafor üzerine iskele kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

TRABZON'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki binada, dış cephe ısı yalıtım çalışması sırasında kurulan iskele için alınan önlem, görenleri şaşırttı.

İş güvenliği hiçe sayıldı, strafor üzerine iskele kuruldu

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki binada, dış cephe ısı yalıtım çalışması sırasında kurulan iskele için alınan önlem, görenleri şaşırttı. Bina dış cephesini çevreleyen ve eğimli caddeye kurulan iskelenin düz olabilmesi için bir ayağı, altına yalıtım levhası straforlar konularak, desteklendi.
Ortahisar'ın Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı binada, ısı yalıtımı için dış cephe kaplama çalışması başlatıldı. Binanın çevresine kurulan iskele için alınan önlem ise görenleri şaşırttı. Binanın dış cephesini çevreleyen ve sokaktaki eğimli yola kurulan iskelenin zemininde, 2 farklı noktaya, yalıtımda kullanılan levha şeklindeki straforlar konuldu. İş güvenliğinin göz ardı edildiği binada, işçilerin tehlikeye aldırış etmeden çalışmaları ise dikkat çekti.
İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Mustafa Yaylalı, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma yöntemine tepki göstererek, yetersiz olduğunu savunduğu denetimlerin artırılmasını istedi. Yaylalı, "İskeleler özellikli yapılardır. İskelelerin kurulumunun, sökülmesinin, üzerinde insan çalışacağı platformun standartları bellidir. Yapıların cephe tadilatları basit onarım gibi algılansa da aslında esaslı onarımdır. Bu tadilatların ruhsata tabi olması gerekir. Söz konusu olan straforların üzerindeki iskele konuşulmaya bile değer değil. Türkiye'de iş güvenliğinin teknik olarak izah edilmesi mümkün olmayan çözümlerini insanlarımız buluyor. İnsan hayatının önemini vurgulayacak denetimlerle bunların üstesinden gelebiliriz. Ciddi bir denetim eksiğimiz var. İskelenin altına koyulan köpüğün hiçbir etkisi yok. O iskele için bir iskele projesi istenmesi lazım. Can kaybı olduktan sonra da bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Asıl olan insan hayatıdır. Bizim iş güvenliğine uygun mevzuatlarımız da buna uygun olarak düzenlenmiştir fakat takip ve denetimde ciddi bir sıkıntımız var" diye konuştu.
'CAN GÜVENLİĞİMİZ SÖZ KONUSU'
Kurulan iskeleyle can güvenliğinin hiçe sayıldığını belirten mahalle sakinlerinden Hakan Kuvvet ise "Birçok yerde bu tür aksaklıkları görebiliyoruz. Maalesef bunlar ülkemizin gerçeği. Bu iskeleyi kuran çalışanlar, kendi sağlıklarını düşünmüyorlar mı? Önce bunu sorgulamak gerekiyor. Ülkemizde iş güvenliği ile alakalı seminerler veriliyor; fakat sadece kağıt üzerinde kalıyor. Bizim de burada can güveliğimiz söz konusu. Bu iskele yıkıldığı zaman bir çocuk da iskelenin altında kalabilir" dedi.

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İş güvenliği hiçe sayıldı, strafor üzerine iskele kurulduİş güvenliği hiçe sayıldı, strafor üzerine iskele kurulduİş güvenliği hiçe sayıldı, strafor üzerine iskele kurulduİş güvenliği hiçe sayıldı, strafor üzerine iskele kuruldu

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