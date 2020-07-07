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İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan son düzenlemenin ardından artık küçük işletmelere de işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma, bu hizmetleri sağlama zorunluluğu getirildi. Bu gelişmenin ardından meslek seçimi yapacak olanlar, iş güvenliği uzmanı nasıl olunur, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte son dönemin popüler mesleklerinden biri haline gelen iş güvenliği uzmanı hakkında merak edilenler...

İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu değişti

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle küçük işletmelere de işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma, bu hizmetleri sağlama zorunluluğu getirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan son düzenlemenin ardından yıllardır küçük işletmelerin mali açıdan zor durumda kalmaması için ertelenen bu gelişme uygulamaya geçti. Son dönemin popüler mesleklerinden biri haline gelen iş güvenliği uzmanlığı böylece bir kez daha meslek seçimi yapacak adayların gündemine geldi. Çalışma alanı giderek artan iş güvenliği uzmanı nasıl olunur, görevleri nelerdir, ne kadar maaş alırlar? İşte tüm merak edilenler...

İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?

Çalışma alanı oldukça geniş olan meslekler arasında yerini alan iş güvenliği uzmanı olabilmek için üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik ve Fen bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu fakültelerdeb mezun olunmasının ardından kariyerini iş güvenliği uzmanı olarak sürdürmek isteyen kişiler bunun için düzenlenen eğitimlere katılırlar.

Uygulama ve teorik bilgilerin verildiği bu eğitimi tamamlayan adaylar daha sonra bakanlık tarafından yapılan sınava girerler. Bu sınavı da başarıyla tamamlayan ve sertifikasını alan adaylar artık iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler.

İş Güvenliği Uzmanı görevleri

Günümüzde çalışma alanlarında güvenlik en önde gelmektedir. İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapan kişiler, işyerlerinin denetimini yaparak, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmesine destek olur. İşletmelerin olası risk durumlarını belirleyen iş güvenliği uzmanları, bunun için alınacak önlemleri tespit etmesinin ardından işletmenin yetkilisine bildirir. Yetkili gerekli tedbirleri almak zorundadır. Eğer bu noktada gerekli tedbirler alınmıyorsa, iş güvenliği uzmanı bu durumu bakanlığa rapor eder.

Genel bir sıralama yapacak olursak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

Rehberlik
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamının gözetimi
Eğitim, bilgilendirme, kayıt
İlgili birimlerle iş birliği

İş güvenliği uzmanı maaşları

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı için ortalama maaş 3 bin 500 TL civarındadır. Ancak burada A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları farklılık gösterir.

İş olanakları nelerdir?

1 Temmuz 2020 öncesinde büyük ve orta ölçekli işletmelerin iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu vardı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle küçük işletmelerin de işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmaları ve bu hizmeti sağlamaları zorunlu hale geldi.

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