İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu değişti

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle küçük işletmelere de işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma, bu hizmetleri sağlama zorunluluğu getirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan son düzenlemenin ardından yıllardır küçük işletmelerin mali açıdan zor durumda kalmaması için ertelenen bu gelişme uygulamaya geçti. Son dönemin popüler mesleklerinden biri haline gelen iş güvenliği uzmanlığı böylece bir kez daha meslek seçimi yapacak adayların gündemine geldi. Çalışma alanı giderek artan iş güvenliği uzmanı nasıl olunur, görevleri nelerdir, ne kadar maaş alırlar? İşte tüm merak edilenler...

İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?

Çalışma alanı oldukça geniş olan meslekler arasında yerini alan iş güvenliği uzmanı olabilmek için üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik ve Fen bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu fakültelerdeb mezun olunmasının ardından kariyerini iş güvenliği uzmanı olarak sürdürmek isteyen kişiler bunun için düzenlenen eğitimlere katılırlar.

Uygulama ve teorik bilgilerin verildiği bu eğitimi tamamlayan adaylar daha sonra bakanlık tarafından yapılan sınava girerler. Bu sınavı da başarıyla tamamlayan ve sertifikasını alan adaylar artık iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler.