İş güvenliğini önemseyen işletmelerin envanterinde bulunması gereken ürünler

Kask ve baş koruyucu donanımlardan başlayalım.



Özellikle inşaat, üretim ve depo gibi alanlarda çalışanlar için kask vazgeçilmez bir ürün. Yukarıdan düşebilecek küçük bir parça bile ciddi sorunlara yol açabilir. Kaskların sadece varlığı değil, düzenli olarak kontrol edilmesi ve çalışanların gerçekten taktığından emin olunması da önemli.

Gözlük, vizör ve yüz koruyucuları da muhakkak bulunmalı.



Metal işleri, kaynak ve kimyasal kullanımı gibi alanlarda göz ve yüz koruyucular hayati önem taşıyor. Sıçrayan kıvılcım, toz, duman ya da sıvılar kısa sürede ciddi hasar bırakabilir. Ucuz ürün alıp iki kullanımda camı çizilen gözlüklerle tasarruf edilmiyor. Aksine daha pahalıya patlıyor.

İş eldivenleri de envanterde bulunmalı.



Her eldiven her iş için uygun değil, bunu en başta belirtelim. Isıya, kimyasallara, kesiklere ya da titreşime karşı farklı eldiven tipleri var. Mal kabulünden üretim bandına kadar çoğu çalışanın gün içinde ellerini riske attığı bir an mutlaka oluyor. Bu yüzden eldivenler de envanterde yer almalı.

İşitme duyusu zarar görmemeli. Bunun için de kulaklık ve tıkaç gibi kulak koruyucular büyük önem arz ediyor.



Gürültülü ortamlarda çalışanlar için ses yalıtımı ciddi bir konu. Sürekli yüksek ses, ilerleyen yıllarda kalıcı işitme kayıplarına sebep olabiliyor. Özellikle atölyeler, metal işler, makineli üretim hatları için bu ürünler şart.

Toz maskesi gibi solunum koruyucular neden bulunmalı?



İnşaat, boya işleri, kimyasal kullanımı gibi durumlarda çalışanların soluduğu hava temiz olmayabilir. Uygun maske seçimi uzun vadede akciğer sağlığını korumak açısından epey önemli. Sadece pandemi dönemi maskeleriyle geçiştirilen ortamlar halen var ama bu ciddi bir eksiklik.

Düşük ışıklı ortamlarda çalışanlar için yelek giymekten de bahsetmemiz lazım.



Gece ya da düşük ışıklı ortamlarda çalışanlar için görünürlük hayati önem taşıyor. Özellikle yol çalışmaları, depo yüklemeleri, gece vardiyaları gibi alanlarda bu tarz kıyafetler göz ardı edilmemeli.

İlk yardım seti bulunmalı ve sadece temel ürünlerden ibaret olmamalı.



Her işletmede görünür ve ulaşılabilir bir yerde bulunmalı. İçeriği sadece yara bandı ve pamuktan ibaret olmamalı. Temel müdahaleyi sağlayacak kadar eksiksiz olmalı. Ayrıca çalışanlardan en az birinin temel ilk yardım eğitimi almış olması da büyük artı.

Yangın söndürücüler, güvenlik kameraları, iş güvenliği levhaları ve dahası...



"Bunları zaten herkes biliyor." demeyin. İş güvenliği konusu olmazsa olmaz değil, önceden düşünülmezse çok pahalıya mal olabilecek bir konu. Yukarıdaki ürünler ilk adım için yeterli olabilir ama her işletmenin kendi özel risklerini analiz etmesi de şart. Her işletme için alternatif çözümler, ürünler ve hizmetler için ZerGO her zaman yanınızda. Bahsettiğimiz noktalar için ZerGO'nun geniş envanteri ile iş güvenliğini eksiksiz bir şekilde sağlayabilirsiniz.