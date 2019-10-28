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İş hanı bekçisi, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iş hanı bekçisi Mehmet Araç (56), görev yaptığı binada ölü bulundu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iş hanı bekçisi Mehmet Araç (56), görev yaptığı binada ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Araç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'ndeki iş hanına bu sabah gelen han esnafı, giriş kapısının kilitli olması ve bekçi Mehmet Araç'a ulaşamamaları nedeniyle endişelenip, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hana gelen polis ekipleri, saat 08.30 sıralarında çilingirle kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler, 1'inci kattaki bekçi odasında, Araç'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Araç'ın öldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Araç'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda yapılan ilk incelemede darp ve kesici alet izine rastlanmadığı belirtilen Araç'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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