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İş hanı görevlisini sopayla dövüp, 40 bin liralık cep telefonu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da gece yarısı iş hanına giren kimliği belirsiz bir kişi, elindeki sopayla görevliyi dövüp, 40 bin TL değerinde 21 cep telefonunu alarak kaçtı.

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da gece yarısı iş hanına giren kimliği belirsiz bir kişi, elindeki sopayla görevliyi dövüp, 40 bin TL değerinde 21 cep telefonunu alarak kaçtı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Elliler İş Hanı'na giren kimliği belirsiz kişi, elindeki sopayla görevliyi döverek, etkisiz hale getirdi. Ardından da aynı sopayla cep telefonu satışı yapılan dükkanın camını kırıp, içeri girdi. 40 bin lira değerinde, 21 cep telefonunu kısa sürede alan zanlı, kaçtı.

Görevlinin haber verdiği telefonların çalındığı iş yerinin sahibi Onur Sekman (34), polisi aradı. İhbar üzerine iş hanına gelen ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, parmak izi çalışması yapan polis, şüpheliyi yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

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