İş hanında çıkan yangın söndürüldü

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'daki bir iş hanının kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre söndürdü.

Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir iş hanının kazan dairesinde öğlen saatlerinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Çıkan kıvılcımların eşyalara sıçramasıyla başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Binadakiler, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise güvenlik amaçlı trafiğin bir süre kontrollü akışını sağladı. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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