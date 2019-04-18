İş Hanındaki Maskeli Hırsızlar Kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) Fatih'de iş hanından bir gecede 8 dükkanın maskeli şüpheliler tarafından soyulması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 100 bin lira olan yaklaşık 500 saatin çalındığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fatih,Hobyar mahallesi, Hamidiye caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında 23 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda sabah iş yerlerini açmaya gelen vatandaşlar, kapılarının kırık olduğunu görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 8 işyerinin kapısının kırılarak girildiğini ve içerde bulunan saat, bilgisayar ve cep telefonlarının çalındığını tespit etti. Güvenlik kameralarında hırsızlık anlarının saniye saniye görüntülendiği şüphelilerin çaldıklarını çöp torbalarına koyarak sabaha karşı iş hanından ayrıldıkları görüldü. Şüphelilerin hepsinin maske ve parmak izi bırakmamak için eldiven taktığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olayın şüphelisi oldukları iddia edilen Sercan Z.(40), Aga S.(19), S.A.(17), Melih A.(18), Vedat A.(21) gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin hırsızlık, cinsel taciz, kumar oynamak, ruhsatsız silah bulundurmak, kap kaç gibi suçlardan daha önceden polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

