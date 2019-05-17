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İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

BURSA'da 6 katlı iş hanının birinci katında, önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 6 katlı iş hanının birinci katında, önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, kundaklamadan şüphelenen polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay dün gece, merkez Osmangazi ilçesi Heykel Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş hanının birinci katında meydana geldi. Valilik etrafında devriye gezen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, patlama sesi duyunca, iş hanına doğru koştu. 6 katlı iş hanının birinci katından çıkan dumanı gören bekçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, parlamanın etkisiyle binanın hemen yanından bulunan beyaz eşya dükkanının da camlarının kırıldığı görüldü. Olay yerinin 10 metre ilerisinde yakıt bidonu bulan ekipler kundaklamadan şüphelenirken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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