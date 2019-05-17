HABER

İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

HASAR BÜYÜK Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanında meydan gelen patlama ve yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)

HASAR BÜYÜK
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanında meydan gelen patlama ve yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, iş hanında bulunan bir iş yerinin duvarı yıkılırken, yangının başladığı çay ocağı kullanılamaz hale geldi. İş hanında bulunan birçok dükkanın da camları kırıldı. İş yeri büyük zarar gören Bülent Koç, "Sabah 05.00'te 'Dükkanınızda patlama oldu' diye aradılar. Geldiğimde yan binada çay ocağında patlama olduğunu ve dükkanımın camının kırıldığını gördüm. Benim dükkanımın camı ve vitrinimdeki ürünler hasar gördü, üst kattaki noterin duvarı yıkılıdı, çay ocağı kullanılamaz hale geldi" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Memurluk vaadiyle 5 kişiyi dolandırdılarMemurluk vaadiyle 5 kişiyi dolandırdılar
Hamile eşini 7 yerinden bıçakladığı öne sürülen koca aranıyorHamile eşini 7 yerinden bıçakladığı öne sürülen koca aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.