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İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

HASAR BÜYÜK Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanında meydan gelen patlama ve yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

HASAR BÜYÜK Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanında meydan gelen patlama ve yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, iş hanında bulunan bir iş yerinin duvarı yıkılırken, yangının başladığı çay ocağı kullanılamaz hale geldi. İş hanında bulunan birçok dükkanın da camları kırıldı. İş yeri büyük zarar gören Bülent Koç, "Sabah 05.00'te 'Dükkanınızda patlama oldu' diye aradılar. Geldiğimde yan binada çay ocağında patlama olduğunu ve dükkanımın camının kırıldığını gördüm. Benim dükkanımın camı ve vitrinimdeki ürünler hasar gördü, üst kattaki noterin duvarı yıkılıdı, çay ocağı kullanılamaz hale geldi" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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